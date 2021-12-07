【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月初四己丑火除日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、纳畜

忌：詞訟、移靈、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

金牛座

心不在焉，勉強工作沒好處，早點休息吧！

雙子座

待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

巨蟹座

工作表現得到肯定，宜再接再厲，成功在望。

獅子座

趁公餘到郊外去，放空自己，可收獲好心情。

處女座

麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

天秤座

拓展人脈的好時機，多出席社交場合有着數。

天蠍座

謹言慎行，給別人施加太多壓力會惹來反彈。

人馬座

人緣運不錯，可望從職場競爭中脫穎而出。

山羊座

船頭驚鬼，船尾驚賊。工作被怕輸心態拖累。

水瓶座

謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

雙魚座

攜眷到郊外遊玩，可促進感情，甜在心頭。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 正財旺

（跌）羊 事業差

鼠

慢工出細貨，謀事忌急躁，宜保持冷靜。

牛

自信心強，面對突發事故也能應付自如。

虎

整體運中規中矩，處理大額投資要謹慎。

兔

正財旺，工作順利，付出與收穫成正比。

龍

對感情缺乏信心，疑神疑鬼易觸怒伴侶。

蛇

偏財運不错，但要注意健康，切忌熬夜。

馬

情緒欠穩，做事心不在焉，易犯錯撞板。

羊

是日沖煞，事業運差，待人接物忌固執。

猴

財運與事業運俱佳，但投資仍需謹慎。

雞

投入工作是好，但也不能忽略伴侶感受。

狗

事業運上升，易獲貴人提攜，漸入佳境。

豬

春風滿面，待人謙遜有助收獲好人緣。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

Mirror與風水

鏡子有反射、吸收的作用，位置放得恰當，可以招財進貴，帶來好運。相反，放錯位置就會災禍頻生，麻煩不斷！

一般人會在大門的附近位置放鏡，方便出入時整理儀容。但鏡子切忌對正大門，尤其是開門的時候，如果對面有另一間屋，就會把對方投射入自己屋內，容易令自己在外邊有被欺凌、奪權等現象。

鏡子對廚房也是不吉的，因為廚房屬火，鏡子的反射，形成屋內的火氣非常旺盛，屋內人的脾氣會暴躁剛烈，同時更容易誘發心臟、血壓等問題。

睡房內最好不要擺放鏡子，尤其是對着睡床的位置，容易引起神經不安及精神錯亂，而最常見的問題就是夫妻不和，經常爭吵，情況嚴重會有爛桃花及第三者出現。

如果睡房是套房，鏡子也不應該正對廁所，否則男性容易有生殖泌尿問題，女性會有婦科毛病。

如果想在房中安放鏡子，也不宜過於大塊，比較適合的，就是梳妝枱一類。