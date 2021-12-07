東方日報C1：張敬軒個唱再加場　獲贈200萬絕版鑽錶

歌手張敬軒再次打破其個人演唱會場數紀錄，宣布再度加開3場紅館個唱，共開18場！老闆為了賀他今年登上人生高峰，特地秘密花上200萬滿足其「願望清單」的其中一個夢想，送上有其名字的絕版鑽錶，寄語他珍惜及把握機會，別具意義。

為紀念入行20周年，張敬軒正積極籌備由12月23日起、假紅館舉行的《The Next 20 張敬軒演唱會》，由於首度加開後共15場個唱門票仍供不應求，他深切期盼個唱可以再次添食。與此同時，英皇集團主席楊受成無意間得知他有張「願望清單」，其中一項是渴望擁有一枚鋼帶手錶，故低調循VIP途徑，為愛將覓得心頭好。

楊受成日前召軒仔回公司送上超級大禮作打氣，軒仔打開包裝盒，驚喜發覺心儀的同品牌及同型號手錶已自動「升級」成鑽石版，更附有「Hins Cheung」（軒仔洋名）證書，寓意他謹記時間珍貴，要把握機遇和青春，珍惜歌迷愛錫的時光。據拍賣行人士透露，該款鑽錶早已停產，市場上已不再出售，估計炒賣價逾200萬以上。

專業團隊照顧聲帶

軒仔所願陸續實現，昨日英皇宣布其跨年個唱終極加開明年1月13、14及15日3場，即共開18場，再一次創下其個唱場數新紀錄！據演唱會總監馮貽柏透露，再度加場是幾經辛苦爭取所得，呼籲尚未買到門票的歌迷把握最後機會。軒仔為了應付共18場的個唱，特別注意身體狀況：「唔想病咗影響工作，我有專業團隊照顧聲帶，聲樂老師同監察我聲帶嗰位醫生商量過，佢哋嘅專業建議係吩咐我最好唱5日就休2日，咁樣聲帶就可以維持最佳狀態，公司亦一早按照專業意見規劃整個演出，相信可以得到最好嘅休息。」

決心戒「手機成癮症」

除了有專業團隊照顧外，軒仔亦要憑意志克服最大困難：「我唯一敵人就係部手機囉，哈哈！人人都知我有『手機成癮症』，一睇就唔知點解又天光，演唱會期間真係要戒，戒唔到點算？可能真係要搵人喺每場演唱會完咗後就沒收我部手機，咁咪可以早啲瞓。」

對於個唱再度加場，他感激歌迷踴躍支持，坦言不想令他們失望：「收到好多申訴話買唔到飛，又有歌迷話遇上騙徒，有人冒認贊助商話可以代買飛，點知畀咗錢就唔見人，搞到損失慘重。」他勸喻歌迷切勿相信不明來歷的門票，提防騙子，並提醒他們加場門票將於本月8日在網上開售。

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