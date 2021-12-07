大雪已至 防病由養藏進補起

踏入了12月，首先迎來的就是冬天的第3個節氣「大雪」，雖然本港不會出現大雪紛飛的場景，但氣溫就會進一步下降，來到這個時節，冬天將近過了一半，禦寒之餘亦是時候開始「進補」，另外中醫有「冬不藏精，春必病溫」，冬天時要好好收藏精氣，避免來年身體素質欠佳。

【以食進補】

冬天作為宜養藏、進補的季節，可先由飲食着手，其一必定是忌寒涼生冷，要多喝熱飲、熱食，保存體內陽氣，早上可以粥食為主。其二就是多吃溫熱食物，如肉類（羊肉、牛肉、鴨肉等）、枝竹、當歸、大蒜、韭菜、洋葱、桂圓、栗子等，並可加入辛溫類調味料，例如辣椒、生薑等，既可驅寒、暖脾胃，又可溫腎氣。

另外，冬日天氣乾燥，加上溫熱食物中的熱性，有機會導致熱氣，出現口乾舌燥、皮膚乾燥等問題，可適當地進食苦味食物下火，如生菜、萵苣、芹菜等，有清熱潤燥、消除疲勞的功效。

【穿衣藏精】

冬天的時候要把體內的精氣、陽氣留住，避免寒邪入體，血壓上升，構成疾病。其中穿衣保暖固然是關鍵，但有幾個部位要額外留神。中醫認為，人體的頭、胸、腳這三部位最容易受寒邪侵襲。另外，頭更是人體陽氣集中的部位，戴冷帽有助保暖。有言道「寒從腳下起」，腳部保暖不足，免疫力就會下降，導致感冒、咳嗽等疾病，所以冬天可穿厚襪及泡腳保暖，同時避免腳部直接接觸冰冷地面。

【配合適當運動】

睡眠方面，除了早睡晚起潛藏身體的陽氣外，起床的時候亦要注意不要起得過猛，動作可減慢一點。待太陽出來時就可以外出活動一下，俗語「冬天動一動，少鬧一場病；冬天懶一懶，多喝藥一碗」，外出走走曬太陽，以低強度的運動為主，都有助留住陽氣，並保持心情的愉悅。