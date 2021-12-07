神還原梁朝偉「孖潤腸」！保加利亞網紅整容變勁厚唇

影帝梁朝偉（偉仔）《尚氣與十環幫傳奇》初闖荷里活拍攝嘅超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》，早前上映時大獲好評，近日有傳佢獲報名挑戰奧斯卡最佳男配角獎，真係勁到爆呀！而偉仔入行入嚟演過無數咁多角色，其中佢喺1993年上映嘅電影《射鵰英雄傳之東成西就》飾演「西毒」歐陽鋒，因中毒令雙唇變成「孖潤腸」一幕，令觀眾笑爆嘴，而佢呢個「孖潤腸」造型仲深入民心添！

本來呢個「孖潤腸」造型只係純粹用嚟搞笑娛樂觀眾，但原來現實生活中，竟然有人會花錢整容去令自己變成「孖潤腸」！來自保加利亞嘅網紅Andrea Ivanova，本身係「Barbie控」，極度迷戀Barbie公仔嘅外貌，特別係公仔上厚厚嘅嘴唇，佢先後做咗27次整容手術，令自己個嘴唇變到勁厚，依家佢只要嘟一嘟嘴就可以掂到個鼻啦，你就知有幾厚啦，睇落同偉仔個「孖潤腸」造型好似囉！

李若彤都扮過！

其實藝人李若彤之前喺社交網都曾經拍片，用唇膏畫到個嘴唇勁厚，神還原偉仔個經典「孖潤腸」造型，佢講埋偉仔喺戲中嘅對白，話要同偶像致敬喎，佢留言：「如果有機會和我的偶像再次合作，讓我這樣我也願意！」