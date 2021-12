漫威(Marvel)首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)9月上映時大受歡迎,全球至今累積票房高達4.31億美元(約33.6億港元),並預計將成為今年北美最賣座電影。而《尚》被宣布將開拍續集,並繼續由導演Destin Daniel Cretton繼續執導!

此外,他亦會將漫威以及影視平台Hulu製作多部網劇,其中包括Hulu改編美籍華裔漫畫家楊謹倫的《American Born Chinese》以及一部Disney+的漫威超級英雄劇集。Destin回歸《尚氣2》的消息傳出後,憑「尚氣」一角上位的加拿大籍華裔男星劉思慕(Simu)亦有於社交網站轉載報道並搞笑留言指影片票房差到要拍續集。