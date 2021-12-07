隨時回歸TVB？梁嘉琪返「娘家」拍攝嗌新鮮

藝人梁嘉琪離開無綫後，之前重返「娘家」與師弟嚴崇天拍攝香港開電視節目《關於早餐的一些事》。嘉琪對「娘家」的愛護，感到相當窩心，她笑說：「離開TVB之後，當時第一個搵我嘅就係開電視，感覺好Warm，好似媽媽驚個囡唔夠錢開飯咁。」嘉琪效力無綫十多年，連十年「老人金牌」都攞過，離開是希望看看外面的世界，她說：「喺TVB所有嘢都好熟，合作有默契，但係呢個模式做咗好耐，其實冇諗過喺一間公司做咁長時間，唔係自己人生規劃，好想睇吓出面係點運作，好好奇，好似今次返嚟嘅班底全部唔識，好多工作人員都係啱啱畢業，感覺好新鮮，以學習嘅心態去合作。」

現時嘉琪亦有打理網上時裝生意，舞台劇出身的她亦如願主持喜歡的文化節目，感覺煥然一新，好像與世界再接軌一樣。嘉琪的演藝同學王祖藍升任無綫高層，「學院派」亦受到重用，自然傳出她回歸的消息，她則說：「我呢啲小人物對任何機會都係Open嘅，同祖藍成班同學亦一直保持聯絡，但係有共識唔講工作。不過見到啲師弟、師妹多咗機會都戥佢哋好開心，佢哋真係付出好多。」嚴崇天亦認同嘉琪睇法，指自由工作是世界趨勢，他亦有自己的網購平台，也多謝娘家如屋企一樣讓他「自出自入」，阿天笑說：「我都已經3出3入，好似自己屋企一樣。」

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場地：Mini Hotel Causeway Bay