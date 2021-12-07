【BTS開社交網】錯手關注Jennie　V花43分鐘吸100萬粉絲破紀錄

韓國當紅男團防彈少年團（BTS）近日完成在美國的演出，所屬的Big Hit事務所昨日宣布組合年底會放長假，明年會攜新碟及演唱會跟大家見面，而成員Jin、Jimin及Jungkook已於昨晨返抵韓國，其餘成員則仍身在美國，而7子出道8年來都是共用官方社交網，昨日終於開設個人社交網，跟粉絲分享他們的日常生活，7人的帳號不到1日便已突破1,500萬粉絲。

7名成員在香港時間昨日傍晚6點開通個人社交網，其中曾在「全球百大帥哥榜」稱冠的成員V只花了43分鐘便突破100萬粉絲，打破了1小時45分鐘的世界紀錄，而他分別用了61分鐘、2小時4分鐘及4小時47分鐘達到200萬、500萬及1,000萬粉絲，均是史上最快的紀錄，美國女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）是「24小時內獲得最多追蹤者」的世界紀錄保持者，她曾於24小時內獲得860萬名追蹤者，但V只花了5小時便突破1,000萬名追蹤者。

V在開設社交網後上載在藝術館拍攝的小恐龍模型照片及他剃鬚時的自拍照，第1張照片在短短4分鐘便獲得100萬個讚好，打破美國樂壇小天后Billie Eilish在6分鐘獲得100萬個讚好的紀錄，而他現時的追蹤人數已突破1,752萬，在隊中領先。

而V被發現在今日凌晨關注人氣韓團BLACK PINK成員Jennie，令不少網友好奇他是否與Jennie認識，不過其後他取消關注Jennie，並在官方粉絲平台說：「推薦功能不可以取消嗎？真是很可怕的程式。」粉絲猜測V是因為社交網的推薦功能而錯手追蹤對方。