韓國觀光公社推動環保韓遊方式　Kingdom Friends環保回收車啟動

【特約報道】去旅行的熱門活動必定是食買玩？其實還有很多選項！近年興起的ESG（環境、社會和企業管治）概念逐步走入旅遊界，日前韓國觀光公社（香港支社）宣布來年將以ESG為重點方向，推出「韓國綠悠遊 Go Korea，Go Green！」宣傳計劃，邀請環保回收團體The Loops及多個旅遊同業向香港市民推廣韓國綠色旅遊活動（行山、露營、單車）外，即日起至12月17日更會出動Kingdom Friends環保回收車收集膠樽，參與的市民更有機會獲得環保小禮物，讓大家一同投入綠色環保風潮中。

旅業界支持本地綠悠遊

今次韓國觀光公社更特別邀請環保回收機構The Loops及多位旅遊同業合作推廣綠色旅遊，包括（排名不分先後）康泰旅行社、專業旅運、KKday、星晨旅遊及香港快運航空，除了在各單位辦公室內設環保回收箱，推動業界同工支持環保外，亦會推出「本地綠悠遊」獎勵計劃，凡顧客於上述旅行社訂購指定綠色本地一天遊，並承諾在行程中履行環保責任，將旅程中使用的膠樽拿去回收，便可以獲得「環保小麥湯杯」一個。韓國觀光公社（香港支社）社長朴大永期望以「本地綠悠遊」獎勵計劃作為起點，激發更多旅遊同業着手開發韓國綠色旅遊產品，待他日旅遊之門重開，大家就可以體驗真正的韓國綠色旅遊。

登上回收車玩遊戲贏禮品

雖然因疫情關係大家仍未可自由出入境，以上旅行方式要留待開關之日才可實踐，不過留在本地也可身體力行支持環保！可愛的Kingdom Friends回收車是「韓國綠悠遊 Go Korea，Go Green！」宣傳計劃的第一波活動，外觀是由韓國觀光公社吉祥物Kingdom Friends 以山系裝扮為設計主題，內部則是韓國綠色戶外活動風景照。回收車由即日起至12月17日將停泊於港九新界各區，假日更會出現於各區行山及踩單車熱點，鼓勵大家將自己的垃圾帶走之餘，更可以邊行山邊執垃圾。大家只需要將乾淨的膠樽帶到車上回收，並完成踩單車發電的指定任務，有機會獲得實用環保小禮物，當中包括韓式餐具套裝、環保小麥湯杯、Kingdom Friends飲品杯套等。