古天樂投資動畫《一家人大戰機械人》連奪美國多個影評人獎。

由古天樂領軍的天下一與哥倫比亞電影公司及索尼動畫首度合作，聯合出品的動畫片《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines）今年初在Netflix上線，並獲極高評價，有外媒更睇好影片將成為來年奧斯卡最佳動畫大熱門。而繼「紐約影評人協會」早前選《一》獲得最佳動畫之後，影片今日又在兩個美國影評人協會電影獎中獲獎！

「阿特蘭大影評人協會」選《一》獲最佳動畫之外，影片亦被「底特律影評人協會」選為今年最佳動畫。此外，「華盛頓影評人協會」今日公布的電影獎提名名單中，《一》亦獲提名最佳動畫與迪士尼3部作品《奇幻魔法屋》（Encanto）、《盛夏友晴天》（Luca）以及《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）等爭獎。

《一家人大戰機械人》由美國年輕漫畫家Michael Rianda執導的首部動畫長片，《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）兩位編劇Phil Lord及Christopher Miller擔任監製。配音陣容亦強勁，其中包括奧斯卡影后Olivia Colman。電影講述機械人引發世界末日，打斷了米契一家的公路旅程。全世界最古怪的一家人，如今成為拯救人類的最後希望。