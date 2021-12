古天樂投資動畫《一家人大戰機械人》連奪美國多個影評人獎。

由古天樂領軍的天下一與哥倫比亞電影公司及索尼動畫首度合作,聯合出品的動畫片《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs The Machines)今年初在Netflix上線,並獲極高評價,有外媒更睇好影片將成為來年奧斯卡最佳動畫大熱門。而繼「紐約影評人協會」早前選《一》獲得最佳動畫之後,影片今日又在兩個美國影評人協會電影獎中獲獎!

「阿特蘭大影評人協會」選《一》獲最佳動畫之外,影片亦被「底特律影評人協會」選為今年最佳動畫。此外,「華盛頓影評人協會」今日公布的電影獎提名名單中,《一》亦獲提名最佳動畫與迪士尼3部作品《奇幻魔法屋》(Encanto)、《盛夏友晴天》(Luca)以及《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)等爭獎。

《一家人大戰機械人》由美國年輕漫畫家Michael Rianda執導的首部動畫長片,《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)兩位編劇Phil Lord及Christopher Miller擔任監製。配音陣容亦強勁,其中包括奧斯卡影后Olivia Colman。電影講述機械人引發世界末日,打斷了米契一家的公路旅程。全世界最古怪的一家人,如今成為拯救人類的最後希望。