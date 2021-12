藝人洪永城同老婆梁諾妍(Inez)今年7月雙喜臨門拉埋天窗,Inez現懷孕9個月,隨時卸貪!尋日(6號)係洪永城38歲生日,兩公婆去咗南丫島一日遊,夜晚返屋企簡單切蛋糕慶祝,生活平淡,但過得相當快樂。

洪永城將一家「四」口合照放到社交網與眾同樂,並留言放閃:「佢(Inez)話好耐冇去過南丫島、佢話好想試嗰間泰式餐廳、佢話想去戶外影吓相睇吓日落、佢話想食芝士蛋糕、點都好,最緊要佢滿足我就滿足。我問佢我份禮物呢?佢話咪畀咗你囉(跟住指住個肚。)yes of course, love you. Happy birthday to me.」呢份禮物比任何嘢都珍貴、無價,隔住個Mon已經感受份溫馨!