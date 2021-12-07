新戲突破入行最大尺度　湯怡爆老公當佢着泳衣

藝人湯怡今日（7日）出席英皇戲院開幕，她稱向來愛看電影，尤其驚慄片：「以前唔夠膽，人大咗大膽咗，喺戲院睇個環境同聲效會刺激啲，同屋企冇得比。（佗B嘅時候會唔會睇少啲驚慄片？）會睇啲開心電影，所以係開心BB。（同老公第一次睇戲睇驚慄片？）係睇愛情片。」

另外，由湯怡主演的電影《致命24小時》下月上映，她透露會邀請老公看優先場及首映：「佢之前睇預告，戲入面我被虐待，佢話睇咗好唔舒服同心痛，我同佢講你入到戲院唔好喊，佢個人好感性，同我一樣咁易喊，不過佢外表畀人感覺好Cool同Man。（你喺電影入面好性感，佢會唔會介意？）佢明白係工作需要，佢話你當係着住泳衣咪得囉！佢好開明，唔介意。（做咗媽咪唔使密實啲？）我唔會框死自己，收工做媽咪，做演員就乜都試。（唔會有底線？）都係睇劇本，不過呢套戲係我入行以來尺度最大，都係好大突破。」

提到聖誕節將至，湯怡表示今次是跟BB渡過的首個聖誕：「我哋會買聖誕卡畀BB，等佢大個睇，其實我冇諗過買，有日我開工，老公喺附近行街，佢打畀我話買咗張咭畀個女，我差啲喊，冇諗過佢咁Sweet，老公有寫過聖誕卡畀我，我反而好少寫，我都要着重多啲儀式感，唔可以咁懶。（會寫咩畀BB？）寫得簡單少少，等佢3、4歲就識睇，諗住每年都寫一張咭畀佢。」