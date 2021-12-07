東冲有料到：泰國的聖誕節

曼谷Siam Kempinski酒店早前有隆重亮燈儀式，並於酒店內攞設了聖誕樹及放有迎節糕點，並邀請了兒童合唱團及芭蕾舞團到場表演，節日氣氛濃厚。（胡慧冲提供）

雖然身為香港人，但近廿年的聖誕節卻從未在香港度過，不是身在日本東京，便是泰國曼谷。

疫情發生前，每逢年尾幾乎都會前往東京，雖然日本人其實並不特別重視該節日，但到處都可看到璀璨的燈飾布置，再加上寒冷天氣，令節日氣氛更濃郁，美中不足的是，當地不常聽到聖誕音樂。

相比之下，聖誕前後進入泰國曼谷的商場、百貨公司、餐廳及Cafe等，都會傳來陣陣的聖誕音樂，營造出濃厚的節慶感覺。而無論是否位處遊客區，商場百貨都會張燈結綵，讓你可浸淫於箇中氛圍。稍為可惜的是，熱帶天氣帶來的熱度，令人難以全情投入其中。

早於11月中旬，曼谷的美式連鎖咖啡店已播放聖誕歌及推出節日特飲，一眾商場亦同樣搶先營造聖誕氣氛，而12月1日Siam Kempinski酒店更有隆重亮燈儀式，於酒店內攞設了聖誕樹及放有迎節糕點，並邀請了兒童合唱團及芭蕾舞團到場表演，嘉賓滿堂。教人驚喜的是請來了芬蘭的聖誕老人前來助興，印象中這位老人每年都會專程飛來該酒店參與這類活動。

雖然現在大家仍受到出入境限制，但看見這些活動心裏也感到高興，起碼知道聖誕老人還未受到感染，大家依然可開心過活。更重要是今朝有酒今朝醉，畢竟明天的事誰也不會知曉，既然疫情等事項我們不能控制，那便盡可能對自己好一點，邊喝熱的肉桂酒，邊收聽聖誕歌曲，令自己投入到節日氣氛當中。不知道明年能否到日本旅遊，只好暫時活在當下，好好享受在曼谷的暖洋洋聖誕。

胡慧冲