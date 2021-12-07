蝦頭自資6位數開騷圓生日願望：有歌酬都會捐

藝人蝦頭（楊詩敏）將於12月尾在九展舉行兩場慈善音樂劇場，首次開騷的她揀正29號生日當日開騷，希望為殘疾人士籌款，在生日做有意義的事。她表示想做個全方位的表演者，除了舞台劇及演戲外，都想嘗試唱歌，讓大家睇到她不同面貌，故過去一年密密開Live唱歌。但她就自爆唱歌期間突然失去信心，到時會在騷上與大家分享此震撼經歷，亦會分享自己的人生故事，例如感情、工作等各方面，問到可會預自己喊？她笑言：「會有笑有淚，用唱歌同演戲講故事形式分享畀大家聽，亦為出年嘅獨腳戲鋪路。」

現為自由身的她今次膽粗粗自資開騷，坦言製作成本6位數一定走唔甩，問到零歌酬都不介意？她坦言：「就算有歌酬我都會捐咗去，係今年生日想做嘅事。（自資開騷有冇壓力？）冇乜，相信大家會嚟支持，今次亦多謝好多朋友幫手。」她謂到時會唱很多歌，包括偶像梅艷芳的歌，Rundown亦已定好，現努力排練，亦預告會有嘉賓，但就賣關子未透露。提到騷上會講感情事，問到可會數盡一眾前男友？她笑言：「其實我真係唔係呢啲人，邊有咁mean，但唔會用大家見開嘅形式嚟講。（叫佢哋嚟捧場？）唔知呀，冇聯絡啦，可能佢哋會偷偷買飛支持呢。」

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