影帝梁朝偉、陳法拉、劉思慕主演的漫威(Marvel)首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)叫好叫座,電影公司宣布即將開拍續集,導演Destin Daniel Cretton首先宣布歸位。據外媒報道指他已簽下新約,除了負責續集之外更發展另一部新作。至於戲中已去世的尚氣父母梁朝偉、陳法拉、以及楊紫瓊等人會否在續集中歸位但未有公布,又或會以哪種方式再度登場,仍是未知之數。

而戲中男主角劉思慕雖然未有出現在今次公布名單中,但他在社交平台分享了這則新聞,還付上一句自嘲說話︰「Flopped so hard we got a sequel!」(太失敗我們要開拍續集),似在回應一直不被網民睇好的言論。