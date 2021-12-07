羅天宇搵真銀娶老婆　何依婷唔介意情侶檔幫拖

藝人羅天宇與何依婷今日（7日）現身大埔出席聖誕活動，合唱二人演出的無綫台慶劇《十月初五的月光》主題曲《祝君好》，吸引不少市民圍觀。天宇表示因近日氣管敏感，擔心會影響表現：「特登早一個鐘到開聲，頭先都叫做勉強合格啦。」他指近日工作不斷，既要錄節目亦要四出為劇集宣傳，問到會否感受到賺錢辛苦，他説：「有得賺就得，男仔要養家嘛，要儲定錢冇錢娶唔到老婆。（目標儲幾多？）起碼買到個地方，要有啲踏實感先。」不過他稱目標暫時還很遙遠。他又讚拍檔何依婷好戲，終於明白為何監製會選她當女主角，談到劇集播出後外間各有評價，他坦言明白一定有負評，若自己有不足之處亦會虛心接受，他又指今年會以平常心面對獎項，希望不會像往年一樣緊張至失眠。

何依婷表示第一次與天宇出活動，謙稱拍劇時全因有對方在場，才令她安心演得好，笑言不介意以螢幕情侶姿態拍檔出活動搵真銀。問到有否聽到外間拿她與舊版「君好」佘詩曼作比較，她指會樂觀面對：「一定會有嘅，但最緊要自己盡咗力問心無愧就OK，同埋角色性格同故事有少少唔同，所以希望大家當新故事欣賞，做任何嘢都一定有人鍾意有唔鍾意，唔好嘅評語就參考吓有冇進步嘅地方。」