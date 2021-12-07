馮盈盈做「慢勢摩王」　慘被張頴康咆哮：你識唔識打牌？

由薛家燕擔任「話事人」的無綫綜藝遊戲節目《麻雀鬥室三決一》，今晚（7日）十點半將於翡翠台播出第4集。上星期播出第二輪出戰的麻雀高手藝人有馮盈盈、張頴康、朱敏瀚及陸浩明，4位嘉賓分別夥拍戴祖儀、林盛斌、吳若希及鄭衍鋒「4大護法」，大玩別開生面的麻雀遊戲爭奪節目送出的獎金及獎品。

上集2個遊戲環節分別是「大執位」及「絕世好牌」，自稱戰無不勝的盈盈，面對以「么神」自居的陸浩明、係威係勢的張頴康以及「骰魔」朱敏瀚時，即變得與平時「判若兩人」。向來以「轉數快」馳名的盈盈，在麻雀枱上竟變成「慢勢摩王」，每打一隻牌都要思前想後，慘遭同枱對手寸爆：「有盈盈嘅Call Time要加番五個鐘。」由於事態嚴重，出名好好先生的張頴康亦忍不住咆哮謂：「你到底識唔識打牌？」雖然慘遭圍攻，但盈盈依然「輸人唔輸陣」，牌章略遜一籌的她，全程以「聲殺」應付敵方，尤其碰牌及槓牌時，更會發出驚人分貝。被公認為「站長」兼且史上最嘈的盈盈，最終連柏檔戴祖儀也看不過眼，不斷催促盈盈「求其」打，結果在極度混亂的情況下，盈盈慘食詐糊，順理成章成為首輪包尾！

而最新一集馮盈盈來了一個「大逆轉」，自稱只是「扮唔識打牌」的盈盈，竟「盲拳打死老師傅」，最終竟然成功進級與有麻雀界「滅絕師太」之稱的麻雀高手過招，不過由於最後一輪沒有了戴祖儀在身邊教路，盈盈「混亂」情況再度升級，認真「得啖笑」！