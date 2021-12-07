壓力爆煲！黃翠如玩酒精墨流　親手泵氣舒服晒

由黃翠如與陳自瑤（Yoyo）主持的《世界養生組織》拜訪過不同養生大師，了解不同主題養生文化的翠如與Yoyo，在這一季最後一集節目中，到訪靜觀藝術引路人葉靜璇的工作室，為大家講解流體藝術與靜觀的關係，原來透過藝術創作達到靜觀紓壓的方式，自遠古已在不同國家地區，以不同方式流傳，如西藏以色砂堆作曼陀羅、土耳其的浮水畫、日本傳統墨流，以至近年大熱的禪繞畫等，都是透過不同藝術形式，幫助創作者提高專注力，以達到靜觀狀態的活動，而靜觀就是有意識而不帶批判地察覺自我當下感受的狀態。

節目中介紹了多種流體藝術方式，翠如與Yoyo亦親身體驗了酒精墨流創作，就是以酒精與顏料作創作媒介，選用簡單的顏色配搭，加入酒精調和，以做出不同的效果。過程中，2人先抽出心理學家常用的顏色字卡，作為啟發意念的引子，字卡內容更神奇地反映了2人的生活狀態；得到啟發的她們在進行創作的過程中，體驗了專注於創作的寧靜。愛繪畫的翠如更表示這次經驗與日常畫畫感覺很不同，因為酒精墨流並沒有固定狀態，創作時不用思考，而且要靠手上氣泵吹氣改變酒精與顏料的方向和狀態，笑言單是按壓氣泵已感紓壓。而Yoyo則滿足於創作過程中，觀察酒精與顏料的不同變化，更說最初以為所選顏色有點怪，但最後為作品帶來意想不到的效果，真正了解到這門藝術的精髓，就是透過放下批判、主觀思想，達到純粹專注當下，靜觀內心的效果。