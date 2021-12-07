床上較量　雙妹鬥出招

兩男一女同床嘅話，當中兩位男士唔多唔少都會有種比併心理，若然係兩女侍一夫，佢哋又會唔會擦出火花呢？想知道嘅話，就要睇吓今次介紹嘅作品，感受一下被兩女服侍有幾咁爽喇！

反擊進攻

兩位脫星喺床上比併本嚟已經夠好睇，若然三人行中嘅男優嚟個反客為主，會唔會令四仔迷更加興奮？呢套由Elegant Angel炮製嘅《Threesome Addiction #5》，正係以呢個主題吸引四仔迷捧場，搵嚟Kenzie Reeves、Gina Valentina、Giselle Palmer等有樣又有身材嘅脫星演出，本來以為佢係一套兩女床上競賽片，睇吓邊個能夠令男優發射升空，點知途中男優突然反擊施以最強烈嘅衝刺，最後變成兩女鬥叫得大聲，結局出人意表，官能刺激更係爆晒燈！

天后對決

能夠成為四仔天后，除咗要樣靚同身材正外，高超床技亦唔少得，不過天后級脫星同床較量嘅機會唔多，而呢套由Adam & Eve製作嘅《Aaliyah vs Bridgette》正係其中之一，搵嚟Bridgette B同Aaliyah Love兩位天后級脫星主演，佢哋年齡相近，身材同樣出眾，而作品嘅賣點就係佢哋喺同一張床上招呼男優。須知道兩位天后性技高超，能夠畀佢哋服侍，真係好羨慕當中嘅男優囉！此外，仲有Britney Amber、Romi Rain等樣貌及身材兼備嘅脫星參演，同樣睇頭十足。

靚臀比併

美國四仔界有唔少巨臀脫星，如果加埋樣靚兼床技精湛，真係夠晒吸引！呢套由Elegant Angel製作嘅《Super Asses! #4》，相信可以一次過滿足晒要求，由Britney Amber、Maddy O'Reilly、Lea Lexis等巨臀脫星演出，單係睇陣容已夠晒星光熠熠。片中脫星以兩人為一組，輪流上演兩女一男嘅激烈床戰，難怪片廠話呢套長達20小時嘅作品，絕對夠四仔迷睇足成個禮拜啦！講到當中必睇嘅脫星，非Maddy O'Reilly莫屬，事關向來床上表現勇悍嘅佢，今次迎戰偈霸Lylith LaVey，真係夠晒觀賞性呀！

碟評

兩女大打出手，睇吓邊個能成為床上最強，單係呢個主題已經夠晒好睇，如果想令觀賞性更高，就要睇埋有冇令人興奮嘅意外驚喜，講到呢點嘅話，《Threesome Addiction #5》絕對可以滿足到要求，事關片中嘅男優唔係一味畀兩女玩弄，佢更會反擊進攻對方，將兩女徹底征服。至於《Aaliyah Vs Bridgette》同《Super Asses! #4》呢兩套作品都搵嚟天后級脫星坐鎮，前者由兩位天后對決夠晒精彩，後者網羅多位巨臀脫星演出，同樣睇頭十足。