男神玩暗戀！羅天宇自卑唔敢向女同學表白

「男神」羅天宇於無綫劇集《十月初五的月光》演司徒禮信一角，與當年馬浚偉演同一個角色，日前他接受東網專訪，不諱言新舊版本角色性格及家庭背景不一樣，更謙稱馬浚偉演的版本更有魅力。

劇中除了與「文初」胡鴻鈞的兄弟情外，兩男還同時愛上「君好」何依婷，天宇透露讀書時也有類似經歷：「當年我冇表明講出嚟，只係默默地暗戀咗幾年，對方就不停換男朋友。（個女仔知嗎？）知，因為返學本來有條短啲嘅路，但專登搵條長嘅路，同另一朋友一齊搭的士返學。（做咩唔表白？）當時冇勇氣、自卑，依家佢都結埋婚啦！」隨住年紀愈大，天宇認為責任愈大，感情觀亦有所不同，會先確定才開始一段新感情，不過暫時沒有對象，亦不喜歡出外認識新朋友，故一切隨緣。

談到與依婷拍攝感情戲，天宇大讚對方喊功一流，於一場離別戲份，更自嘲演技不如依婷：「場戲要我攬住依婷，我係要喊嘅，睇劇本時都覺得會好有感覺，睇一次喊一次，但到現場時點迫自己都只係眼濕濕，反而依婷已經爆喊緊，當刻我即刻被比下去，好想做得好，所以有啲壓力，雖然最後拍咗幾Take，但唔係我睇劇本時候嘅感覺。」

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