【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月初五庚寅木滿日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、開業、動土

忌：祭祀、結網、放水

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、4、5、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座

感情關係出現小風波，加強溝通可大步檻過。

金牛座

耐性不足，跟人說不了三兩句就容易發脾氣。

雙子座

公事繁忙，或需四出奔波，注意安排好時間。

巨蟹座

事業上取得理想成績，謹記回饋幫過你的人。

獅子座

自吹自擂只會惹人厭，還是腳踏實地做事吧！

處女座

不要在工作間偷懶，小心有人打你的小報告。

天秤座

社交運非常好，有機會與心儀對象拉近距離。

天蠍座

迎來苦悶乏味的一天，易在職場上碰到麻煩。

人馬座

事業運上升，收獲正面建議，做事如虎添翼。

山羊座

公事上遇到了難纏的人，有撐不下去的感覺。

水瓶座

很多事要親自處理，靠人脈走捷徑並不可行。

雙魚座

身心不在狀態，重要事不妨留待明天才處理。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）龍 正財旺

（跌）雞 壓力大

鼠

心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

牛

有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

虎

精力充沛，謀事獲朋輩支援，事半功倍。

兔

生活稱心，生意人有機會迎來利好消息。

龍

正財運不錯，努力工作，前途一片光明。

蛇

小心理財，量入為出，避免因小失大。

馬

社交活躍，行事有交帶，易獲別人信任。

羊

得財有難度，忌沉迷享樂，要看緊錢包。

猴

是日沖煞，財運欠佳，花錢勿過於輕率。

雞

諸事不順，壓力沉重，與人合作要小心。

狗

順風順水，生活無憂，可享受悠閒時光。

豬

心情不錯，與親友多聯繫，可獲幸福感。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

守財渡難關

疫情下不少行業受到影響，臨近年尾，大家繼續咬緊牙關同心抗疫，其實除了開源節流，積穀防饑，家居的一些細節也有風水上的守財原則。

‧忌玄關雜亂

玄關是進出住所的區域，所謂財不入污門，玄關位置要保持整潔乾淨，切勿亂放鞋子雜物，影響財運氣場，玄關櫃最好有櫃門，才較容易保持整齊的視覺，確保財運亨通。

‧忌入門見窗

落地大玻璃窗能增加住所採光，但大門與落地窗直接相對的話，在風水上屬於「漏財屋」的格局，沒法聚財，應拉上窗簾，又或在中間放置矮櫃等家具稍為阻隔。

‧忌爐灶外露

開放式廚房大為流行，但爐灶代表財富，爐灶外露等於錢財外露，如設計沒法改變，可利用廚房窗簾，又或大葉植物稍為阻隔。

‧財位宜光亮

財位最好有陽光照射，又或有足夠的燈光照明，不要昏暗，才能催旺財氣。

‧財位宜動不宜靜

財位也可放置植物催旺，應以長青品種如萬年青等大葉植物為主，更顯生氣勃勃，不應擺放尖形植物如仙人掌等，否則會有反效果。財位也宜動不宜靜，如空間許可，也可放置魚缸飼養色彩鮮艷的魚兒，又或擺放風扇，帶動財氣。

‧財位宜多坐臥

如果財位剛好是梳化或床頭位置，每天坐臥的時間較長，即使沒有特別催旺，財運也會提升，設法多在財位逗留，有利財運。