全民造票？Anson Lo爭獎　神徒被爆出獎金利誘換票

時近樂壇頒獎禮，粉絲為偶像爭獎情況白熱化，更鬧出「種票」疑雲！人氣組合MIRROR成員Anson Lo被傳其粉絲「神徒」於網上公然以獎金及應援物作「利誘」，換取投「教主」神聖一票，助他撼低11位隊友以及勁敵張敬軒等，圖以「財力」為偶像爭贏「我最喜愛的歌曲」獎。

男團MIRROR成員Edan、Ian、Anson Lo、姜濤集4子之力跟張敬軒在明年1月1日舉行的《叱咤樂壇頒獎禮》中，角逐一人一票的「我最喜愛的男歌手」獎，而昨日電台再公布「我最喜愛的歌曲」獎項15強入圍名單，包括張敬軒《俏郎君》、MIRROR 的《BOSS》及《WARRIOR》、姜濤《Dear My Friend,》、Ian的《DWBF》、Edan的《E先生連環不幸事件》、Anson Lo的《Megahit》、Anson Kong 的《三個字》、Jer的《狂人日記》等，組合ERROR、C AllStar及林家謙、張天賦等亦有歌曲入圍。

論「排名」依然是張敬軒再次力敵MIRROR成員，不過今次MIRROR更人多勢眾，除了組合本身佔兩首歌外，其他6位成員以及「造星」同門ERROR亦各佔1首，而張天賦亦是來自《全民造星II》，各有捧場客，戰況相當激烈。

「我最喜愛的歌曲」雖然於本月6日中午才展開首輪「一人一票」的投選，不過昨日（7日）有讀者爆料，指擁有逾2 萬成員的通訊軟件群組「Anson Lo神教區」中，上載了已投Anson Lo《Megahit》一票的大量截圖畫面， 抬頭寫「預告－登記領取已付款－StandBy You慶生主題」，還有疑似「神徒」留言：「倒咗成4粒鐘，終於倒晒嗰200票落去，未盡力嘅繼續努力，希望下星期一有機會同大家並肩作戰」，惹來Anson Lo 的粉絲集體種票疑雲。

反擊指有人抹黑

由於該疑似「種票」截圖被po 在「MIRROR HK Fans」的社交平台上，有不屑「造假」的網民樓主留言： 「見到張咁嘅嘢，大家自行判斷啦，遊戲原來是咁玩的。」亦有網民認為是陰謀論，反擊指「原來就係你周圍抹黑」、「我絕對相信每一票都係fans出心出力爭取返嚟，唔會懷疑其他人有問題，請尊重自己尊重別人」、「好心啦，就算你唔鍾意教主都唔好做啲缺德嘢，收番你啲嫉妒，攞番啲良心出嚟」，未知是否因「反應」太熱烈，貼文的回應功能被關閉。昨日就事件曾聯絡MIRROR經理人，至截稿前未有回覆。

孖李佳芯成「熱搜」十大

其實MIRROR惹「種票」疑雲已非首次，2019年度「叱咤我最喜愛的歌曲」5 強名單， 分別有姜濤《一號種籽》、MIRROR《Reflection》、方皓玟《人話》、許廷鏗的《我們與愛的距離》等，反而張敬軒、天后容祖兒、實力派的林二汶竟止步，令網民大感不滿，指年資較淺的MIRROR、姜濤有「造假」之嫌，而當年得獎歌是《人話》。

另外，雖然Anson Lo人紅是非多，但無損強勁人氣，在另一網上平台公布的「熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜中，除了以組合MIRROR名義，他與隊友姜濤、Edan同樣躋身十大，其他上榜的還有「聲夢」人氣王炎明熹與姚焯菲、無綫花旦李佳芯及陳自瑤、ERROR成員193。