花旦之爭︱劉浩存遭前後夾擊　張子楓成影后大熱

所謂長江後浪推前浪，隨着「00後」的內地男星易烊千璽火速上位，其他千禧後藝人亦備受矚目，花旦競爭尤其激烈，個個力爭成為女版易烊千璽，其中劉浩存挾「謀女郎」之名成為影圈新貴，不過論演技難敵「四小花旦」張子楓與文淇，輪票房又輸《流浪地球》女主角趙今麥，慘遭前後夾擊！

今年的金雞獎最佳女主角4位提名中，「00後」就佔了2席位，包括內地女星劉浩存及張子楓，由此可見新生代藝人的潛力已可獨挑大樑。劉浩存在「謀女郎」光環的加持下在新一代小花中分外耀眼，先後接拍張藝謀導演的《一秒鐘》及《懸崖之上》，成為張導新寵兼被對方誇為周冬雨接班人，又與易烊千璽合作《送你一朵小紅花》，資源好到令人羨慕，可惜演技卻不時為人詬病，甚至被網民質疑沒有資格入圍金雞獎最佳女主角。

反觀現年20歲、憑《我的姐姐》入圍的張子楓則被視為影后大熱，她是新一代「四小花旦」，年紀輕但資歷深，5歲開始拍廣告接電視劇，2010年憑《唐山大地震》而聲名大噪，獲得百花獎最佳新人獎，2018年與周迅在電影《你好，之華》中合作，並提名金馬獎最佳女配角獎，實力超群。

另外，與張子楓同躋身「四小花旦」的台灣女星文淇今年只有18歲，但已在影壇嶄露頭角，14歲時憑《血觀音》摘下金馬獎及台北電影獎最佳女配，演技令人驚嘆，黃渤曾讚揚她後生可畏，網友斷言「00後」花旦是她跟張子楓二分天下。

除了3人之外，連吳亦凡都想「帶回家」、年僅19歲的趙今麥同樣搶眼，8歲演出首部作品，於2019年首次擔任女一的電影《流浪地球》勁收逾46億人民幣，令她瞬間躍升為50億累計票房女星，人氣三級跳。