13歲演員出道　朴信惠兒時夢想原來係做警察

韓劇《繼承者們》的31歲女星朴信惠上月23日突然宣布與拍拖4年的30歲男星崔泰俊於明年1月22日舉行婚禮，並透露於籌備的過程中迎來懷孕的喜訊，令粉絲十分驚喜。而曾參演《天國的階梯》及《原來是美男》的她已出道18年，但原來童星出身的她兒時夢想並不是做演員。

朴信惠小時候的夢想是做警察，但當時她的教會老師是男歌手李承煥的忠實粉絲，當時李承煥經營的事務所正招募拍攝MV的童星，老師便將朴信惠的照片發給事務所，雖然朴信惠未能當選，但後來成為李承煥於2003年推出的歌曲《Flower》的MV女主角，同年在《天國的階梯》中扮演女主角崔智友的童年，正式開始她的演員生涯，李承煥的事務所其後陷入經濟困難，他親自幫朴信惠物色新公司，並在無條件下跟她解約，而兩人至今亦維持很好的師徒關係，李承煥每次開演唱會，朴信惠都有撐場。

對於做警察的夢想，朴信惠曾於11年前在電影《珍貴日子的夢想》的發布會上說：「我6歲時遇上小偷潛入家中，媽媽被偷走在銀包中的100萬韓圜（約6,700港元），那時候只要有1,000韓圜（約6.7港元）就可以吃到想吃的東西，小偷竟然偷了那麼多錢，真的很想抓到他，所以就想成為捉賊的警察。」