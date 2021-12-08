林奕匡自認好勝　爆老婆揀食乜曝露港女性格

歌手林奕匡（Phil）日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒９（Edmond）專訪，大談推出新碟《Philosophy》感受，Phil表示：「今次主題係講哲學，希望大家可以思考下，特別係過去疫情期間，大家有好多唔開心嘅事，有迷惘嘅時候，透過呢張唱片可以畀到佢哋一啲角度同睇法，究竟自己想點。我自己都因為討論呢張唱片嘅概念，都有好多體會，例如人與人之間相處之道，不論係感情、朋友、家人定工作夥伴，呢樣嘢係人生最難嘅哲學。」

談到Phil性格好勝，他說：「我太太教咗我好多，以前我好勝，我同佢玩Board Game，好多時我都不擇手段要贏，輸咗又唔忿氣，佢話我玩親都搞到氣氛大跌，依家我改咗好多。」Phil又說：「人大咗會成熟，會睇定啲！我覺得兩公婆一凹一凸係好事，我依家會遷就太太，好似我永遠都會交畀佢揀食乜，但每次佢都會諗唔到，咁惟有我揀，但佢又話唔想食嗰啲，所以有時都要取捨，唔好乜都冇所謂，要識得畀意見！」

近年Phil嘗試做歌曲監製，他説：「監製定義有好多，作為一個全面嘅監製，我自己仲未稱職，最近有幫歌手朋友做監製，都係時候要成長。今年亦都好開心寫多咗歌畀人，如果自己抽到時間我會入錄音室一齊幫手錄音，想令到首歌更加好聽，同時同歌手會有更多Bonding，我覺得從音樂嘅接觸去交朋友，呢個係我最舒服。」