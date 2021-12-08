燈牌海成人氣之爭　MIRROR騷變「女友」專場

人氣男團MIRROR「半塊鏡」姜濤、Jer、Edan、Anson Lo、Ian及AK，一連兩晚的會展騷昨晚（7日）頭場，姜媽、Anson Lo父母及家姐、鄭欣宜（Joyce）、馮允謙、「折骨Ben」趙祥誠、Jeffrey及女友等現身支持，現場坐爆「鏡粉」，氣氛熾熱！期間Joyce上前跟Anson Lo父母打招呼兼影合照，猶如見家長般，十分爆笑！

甫開騷全場熄燈之際，「鏡粉」默契十足，舉行「亮燈」儀式，形成「燈牌海」甚為壯觀！打頭陣先派出型爆AK，大騷麒麟臂連唱快歌《黑之呼吸》及台灣天團五月天的《離開地球表面》炒熱氣氛，打招呼時他表示今次個唱紀錄了他們6人的成長，介紹《離》又打趣笑話：「跟住會唱首關於地球嘅歌，最近有首地球（《倒轉地球》）好Hit，但我唔係唱嗰首，哈哈！」緊接孖姜濤合唱潘瑋柏的《Coming Home》，以Rap及熱舞炸爆舞台！

Ian、Edan及Anson Lo輪住出場，Edan唱《My Apple Pie》時跟全場Fans大合唱；Anson Lo以一身白馬王子Look由台中升上，以鋼琴處男自彈自唱出《不可愛教主》冧爆Fans！其後Ian再現身孖Jer彈結他合唱Lady Gaga及Bradley Cooper《Shallow》，大騷音樂才華！繼MC（張天賦）日前開騷演唱Jer的《狂人日記》，Jer是次開騷「回禮」揀選對方的《反對無效》，就連衣着都跟MC類同，之後他再由Edan以鋼琴伴奏之下合唱《E先生連環不幸事件》。當「田牧CP」合體時，Fans以尖叫聲歡迎，二人演唱高爾宣《So Bad》，留下來的Anson Lo則再帶來台灣天后蔡依林的跳唱歌《大藝術家》及《我呸》，期間多次自摸胯下，睇到Fans熱血沸騰！唱新歌《Megahit》又帶領全場一齊做副歌Signature手勢「Uh-oh Uh-oh」，臨離台前更送飛吻，相當識做！

除了Edan首唱新歌《一表人才》外，姜濤是晚第一次演唱新歌「第九胎」《鏡中鏡》，帶給「鏡粉」Surprise！繼而他再帶來經典金曲Medley《浪子心聲》、《分分鐘需要你》、《等》及《追》，唱畢他表示是想向多位樂壇前輩致敬：「冇咗佢哋就冇呢個樂壇，其實喺3年前、啱啱出道嗰陣係唔鍾意呢啲歌，因為覺得好老土，但當我入咗行，覺得有呢個責任將廣東歌帶出去，藉住呢首歌話畀年青人聽要向前輩學習，將呢份精神傳承落去。」再講到最近睇過電影《梅艷芳》，故亦揀選對方的名曲《夕陽之歌》，唱完講聲「加油」落台。

首晚嘉賓有樂隊ONE PROMISE結他手天衡，還有MIRROR隊長Lokman，驚喜現身於二樓然後Chok爆扮消防員「瀡」下來，跟AK合唱《虎道門》。去到演唱會尾聲，6子終合體，以唱《Ciao》及《我的快樂時代》完場，場面溫馨！

MIRROR 6子騷後受訪，謙虛自評僅合格分數，未發揮至高水準，望今日（8日）尾場能夠去到盡。談到姜濤首唱新歌《鏡中鏡》，他笑言目的是想睇到大家驚訝表情，問及要演唱前輩們的經典金曲可有壓力？他直言都有：「覺得要唱好佢。（啲金曲推出嘅時候你未出世會難投入？）唔會，我有上網去了解啲歌嘅背後意思、歷史，係我嘅責任。」而重提他的29歲退休「宣言」，他貪玩話：「其實條片係好耐之前。（依家仲係29歲？）順期自然啦！可能依家變25歲，哈哈！」

Edan亦是首唱新歌《一表人才》，坦言好緊張，因為首歌都有難度，說到他是晚大騷Quali，鋼琴自彈自唱同時又幫兄弟伴奏，是否晒實力？他笑說每次表演都是彈琴擔當，再講到他、姜濤、Anson Lo及AK都挑戰唱Rap，是否要向隊長Lokman挑機？他們即賣口乖笑話不敢當：「佢咁有型！啱啱仲要喺咁高瀡落嚟就知冇得比，佢個指標就係咁高，我哋只係嘗試吓！」

而近日有網民發現某電台疑似打壓MC（張天賦）新歌《記憶棉》，感覺明顯鋪路讓Edan拎男新人金獎，Edan聞言表示有睇到相關報道，但冇留意實情：「大家鍾意自己偶像先有情緒，最緊要音樂好聽，希望多啲人鍾意自己嘅作品，坦白講我都好鍾意MC，之前仲話我同佢似樣，知佢唱歌好叻。」現場記者亦有恭喜6子每人均有一首Solo歌打入《叱咤》「我最喜愛的歌曲」最後15強，團歌更有兩首，共8首作品入圍佔總數一半，「大包圍」成績驕人，AK感謝Fans投票及喜愛，之後會再努力出歌，Ian接話：「好開心見到大家身體力行支持自己，無論邊個歌手嘅歌都好，有大家支持好重要。」

Anson Lo開騷前於社交平台無奈自爆大廈停電冇𨋢，行樓梯行到腳軟，他笑說「教母」一早有溫馨提示，但今朝起身就完全忘記，打趣試探他住幾多樓時，其他兄弟爭住「護草」話要「保護證人」：「其實佢屋企喺地庫！但又好似住二百幾層！」Anson Lo續笑話：「幾廿層啦！都真係腳軟，唔知自己做緊乜。（轉頭返屋企要行番上去？）我真係唔知！我都好驚！」突然想起其父母及家姐都有前來捧場，Edan即抵死笑講：「佢哋都係行樓梯嚟，係好好嘅親子活動！」又問到Anson Lo早前交通意外整親腰部的傷患是否完全康復，全晚表演才能揮灑自如？他派定心丸指有Keep住做物理治療，正在康復中。

除了Anson Lo有家人撐場之外，姜濤都有姜媽捧場，至於近日跟圈外女友Kelly有小爭執的Jer亦大方表示對方都有在場，問到關係是否有好轉？他表示最近忙於籌備演唱還未處理好。而Ian就話同女友Amy Lo（盧慧敏）各有各忙工作，對方未有到場睇騷。