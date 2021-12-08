粉紅控打卡必去　巨型粉紅壁畫時裝Cafe

去到中上環，大家腦海中一定會浮現出熱門活化地標和文青喜愛打卡地點等字眼，每逢佳節總想去行吓影吓靚相，感受節日氣氛。適逢新加坡知名簡約女裝品牌Love, Bonito和專業咖啡店stain+在上環太平山街，打造限定咖啡店Caffe LB；超粉紅的外牆壁畫以及主題裝置由本地藝術家Carol Mui創造，粉紅控既可以選購今季最新款服飾單品配合咖啡廳主題打卡，又可以坐低歎杯期間限定的Rose Coffee或Pink Latte熱飲，感受暖笠笠的冬日浪漫氛圍。

歎完咖啡，還可看看店內的秋冬新裝。今季品牌延續一貫的簡約百搭風格，推出超過90款全新服飾，包括針織上衣、連身裙、半截裙和大衣等。服裝以人人都可以襯到的經典大地色系爲主，顯氣質之餘亦不失時尚感。加上有XS至XL碼選擇，上衣、半截裙和連身裙特意針對亞洲人身形而設計，適合不同身材和不同風格的搭配，乾濕褸及經典大褸等的外套更設有內袋，方便貼身保管隨身物品。另外，由即日起至1月2日，凡於Caffe LB即場註冊成為品牌會員，即可獲贈限定禮物，先到先得，大家可以起行喇！