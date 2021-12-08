事務所堅持陣容不變　新韓團泰籍成員被爆父親撐獨裁政權惹不滿

韓國新人女團H1-KEY將於明年1月5日出道，所屬的GLG事務所早前公開成員名單，其中泰籍成員SITALA被泰國網民起底，指其父親Sarunyu Wongkrachang曾支持軍方獨裁，數度支持獨裁政權發起的軍事政變，而SITALA卻在自我介紹中指自己視父親為榜樣，引起大批泰國網民不滿，表明反對她出道。

不過，GLG事務所今日發聲明表示H1-KEY的陣容不變，指SITALA的父親已經離世，而其父在支持獨裁政權時SITALA還未成年，認為不應該因為其父所做的事而要SITALA承擔後果，所以會如常讓她在組合出道，對於SITALA視其父為偶像，事務所說：「他是一家之主，也有多年做演員和導演的經歷，她是視父親為藝術家的榜樣，並不是支持他的政見。」

事務所又指SITALA現時對在泰國引起爭議感到心痛，正在反省自己，而她希望出道後取得好成績，提升泰國在國際上的形象，望將溫暖帶給泰國國民，希望大家可以多多支持她。大批泰國網民對事務所堅持讓SITALA出道大表憤怒，紛紛在社交網表示會抵制組合及其事務所。