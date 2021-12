People's Choice頒獎禮　「尚氣」劉思慕擊敗占士邦奪年度動作影星

美國歌影視界盛事、《2021年People's Choice頒獎禮》昨晚於加州舉行,一眾名人紅星出席。華裔上位男星劉思慕(Simu Liu)憑《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)勇奪年度動作影星獎!

Simu擊敗一眾強勁對手包括最後一次演占士邦的《007:生死有時》(No Time To Die)男星丹尼爾格力(Daniel Craig)、《黑寡婦》(Black Widow)女星史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)及《F9狂野時速》(Fast & Furious 9)的雲狄素(Vin Diesel)等獲獎。認真巴閉!《尚》亦獲年度動作電影。而Simu亦有親自上台領獎,並與荷里活大隻佬男星狄維莊遜(Dwayne Johnson)於頒獎禮上合照。狄維亦在People's Choice中憑《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)勇奪年度喜劇影星獎。此外,他亦擊敗Simu等獲頒年度電影男星獎。而大會亦頒發人民冠軍獎給他。

其他獎項方面,漫威超級英雄電影《黑寡婦》勇奪年度電影獎,而史嘉娜亦應該片勇奪年度電影女星獎。獲5項提名的Disney+超級英雄劇集《洛基》(Loki)除了獲年度電視節目之外,男主角湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)亦憑該劇擊敗狄維以及「飛隼」安東尼麥奇(Anthony Mackie)等勇奪年度電視男星獎。至於年度合家歡電影獎方面,古天樂投資的動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. the Machines)不敵迪士尼動畫《盛夏友晴天》(Luca)失獎。而全球熱爆的Netflix韓劇《魷魚遊戲》就勇奪年度瘋狂追看節目獎。

此外,大會亦頒發多個致敬大獎。真人騷女王Kim Kardashian獲頒時裝偶像獎、Christina Aguilera獲頒音樂偶像獎,而奧斯卡金像影后荷爾芭莉(Halle Berry)則獲頒年度人民偶像獎。其中 Kim上台領獎時更點名多謝前夫Kanye West介紹她進入時裝世界。而Kim的家族真人騷節目《Keeping Up with the Kardashians》亦獲年度真人騷。Kim胞妹Khloé Kardashian獲年度真人騷明星獎。

至於音樂方面,英國靚聲天后Adele擊敗一眾強勁對手包括Billie Eilish、Cardi B及Halsey等勇奪年度女歌手獎。而韓國男子組合防彈少年團(BTS)雖然缺席頒獎禮,但仍掃走年度組合、歌曲、MV3獎連續第2年成為People's Choice音樂大贏家!