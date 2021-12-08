People's Choice頒獎禮　「尚氣」劉思慕擊敗占士邦奪年度動作影星

美國歌影視界盛事、《2021年People's Choice頒獎禮》昨晚於加州舉行，一眾名人紅星出席。華裔上位男星劉思慕（Simu Liu）憑《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）勇奪年度動作影星獎！

Simu擊敗一眾強勁對手包括最後一次演占士邦的《007：生死有時》（No Time To Die）男星丹尼爾格力（Daniel Craig）、《黑寡婦》（Black Widow）女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）及《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）的雲狄素（Vin Diesel）等獲獎。認真巴閉！《尚》亦獲年度動作電影。而Simu亦有親自上台領獎，並與荷里活大隻佬男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）於頒獎禮上合照。狄維亦在People's Choice中憑《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）勇奪年度喜劇影星獎。此外，他亦擊敗Simu等獲頒年度電影男星獎。而大會亦頒發人民冠軍獎給他。

其他獎項方面，漫威超級英雄電影《黑寡婦》勇奪年度電影獎，而史嘉娜亦應該片勇奪年度電影女星獎。獲5項提名的Disney+超級英雄劇集《洛基》（Loki）除了獲年度電視節目之外，男主角湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）亦憑該劇擊敗狄維以及「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）等勇奪年度電視男星獎。至於年度合家歡電影獎方面，古天樂投資的動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines）不敵迪士尼動畫《盛夏友晴天》（Luca）失獎。而全球熱爆的Netflix韓劇《魷魚遊戲》就勇奪年度瘋狂追看節目獎。

此外，大會亦頒發多個致敬大獎。真人騷女王Kim Kardashian獲頒時裝偶像獎、Christina Aguilera獲頒音樂偶像獎，而奧斯卡金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）則獲頒年度人民偶像獎。其中 Kim上台領獎時更點名多謝前夫Kanye West介紹她進入時裝世界。而Kim的家族真人騷節目《Keeping Up with the Kardashians》亦獲年度真人騷。Kim胞妹Khloé Kardashian獲年度真人騷明星獎。

至於音樂方面，英國靚聲天后Adele擊敗一眾強勁對手包括Billie Eilish、Cardi B及Halsey等勇奪年度女歌手獎。而韓國男子組合防彈少年團（BTS）雖然缺席頒獎禮，但仍掃走年度組合、歌曲、MV3獎連續第2年成為People's Choice音樂大贏家！