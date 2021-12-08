年輕人輕生　3句開解禁語可免則免

「站到天台這個人，呼喊聲誰人著緊。」最近有不少關於年青人輕生的報導，心理學家Peter認為，輕生是一個絕望的決定，很多時是源自於一種無力感，可能生活上有很多無法解決的難題，絕望令人產生一種錯覺，認為輕生解決問題的唯一方法，他說：「根據2009年至2014年收集的數據，當時大約有3至4%的人有抑鬱的可能，約10%人有潛在抑鬱症狀，但到了2019年社會運動的高峰，2個數據均有大幅提升，甚至有3至4成人有抑鬱症狀，情況非常嚴重，可見社會狀況與年輕人的情緒關係密切。當然，沒有任何單一因素會導致一個人輕生，好多時也是林林總總的因素集合，包括最近疫情影響之下關係的疏離、學業或事業上的壓力、年輕人在社會上的發展空間，以至整個社會對年輕人的態度，其實也都有莫大關係。」

Peter解釋，所謂「少年不知憂愁味」，很多人會認為年輕人的壓力不及成年人，但這其實未必是一種體諒的態度，反而是一種質問，例如「你只有十多歲，會有甚麼煩惱？」這些說話，往往是一種敵意，會令整件事變得更差，他說：「每一代看待事業和社會的態度也不同，關鍵是我們是否願意聆聽年青人的看法，是否願意從他們認為重要的事情著手，例如是小朋友的事業應如何發展，很多時家長和小朋友的看法都有分歧，家長會希望小朋友找一份安定的工作，但年輕人則希望從事追隨夢想的工作，有時這些世代之間的分歧和差距，其實很難在一時之間磨合，但能否在一個分歧的空間之下，仍能創造健康的關係，很大程度是你是否願意聆聽對方的聲音。」

針對年青人輕生的問題，家長需要特別留意一些徵狀，例如對本身有興趣的東西失去興趣、開始交待自己的身後事、提及對死亡的想法、思考當自己不在後會怎樣，或者是一些自殘的行為，這些都是十分嚴重的警號，最好立即尋求專業人士的幫助，「家長留意小朋友的精神健康狀態時，一個聆聽和嘗試了解的更多的態度，比希望立即解決問題的態度重要得多，到底是與年輕人同行，還是把年輕人想像成一種自己心目中理想的模樣，繼而強迫他們變成這種模樣，很多時也會造成很大分別。社會上十分流行正向教育，會希望年輕人有正面思維，但其實正面思維並不代表沒有負面思想。」Peter解釋，家長開解小朋友時，有些說話最好可免則免，例如「為何你這麼不開心？」、「你樂觀一點就會開心一點」、「好又一日，唔好又一日，為何你不嘗試過好的一日？」這些句子其實有一個共通點，就是忽略了年輕人面對的苦況，不是與他同行，而是強把自己的價值觀和人生觀，套在年輕人身上。

Peter建議家長不要太受小朋友的情緒波動影響，也不應責罵他的決定，「值得注意的，是我們自己如何看待這些困難，我們會選擇一直逃避，認為這些困難是無解，還是嘗試在不如意的狀況中，尋求一些好的經歷，也會影響年輕人最終如何做選擇。此外，家長可以嘗試讓小朋友了解，他們其實可以有負面情緒，可以不開心、可以傷心、可以放聲大哭，但作為家長會一直陪伴在旁，同時詢問有甚麼資源可以提供幫助。這種正面，是坦誠地面對狀況的正面，而不是否認狀況糟糕，相信所有事情都仍然美好的失落的烏托邦式正面，而後者往往會令狀況變得更差，或者適得其反。」