邊食邊扮失落考演技　Edan拍MV竟然「裝假狗」

「鏡仔」Edan（呂爵安）嘅自家頻道不時都會拍Vlog開心Share工作趣事，日前佢更新「跟我去返工」系列，喺新一集帶大家一齊拍新歌、跨地孖台灣歌手邱鋒澤合唱嘅《一表人才》（粵語）同《年青有為》（國語）嘅MV。喺去程Edan就自爆當刻已經有成31個鐘冇瞓過，因為前一日通頂拍完電影就直踩，希望早啲收工休息，而佢亦有話因為疫情，冇可能同邱鋒澤喺同一個地方拍攝，所以拍攝團隊都絞盡腦汁諗方法將畫面二合為一。

現場見佢相當精神，聽到自己首歌High到係咁揈頭玩「咪嘴」，而鏡頭一轉就見到佢身處喺Gym Room，着住件背心大騷麒麟臂，臨埋位前佢為咗要令手臂睇落更粗壯，臨急抱佛腳係咁做Sit Up、舉啞鈴谷肌，然後又對住鏡頭自爆因為拍電影已經有成個星期冇做Gym，更被片場啲零食、美食引誘成功，徹底拋開食番薯瘦身大計！

去到MV拍攝嘅第二日拍屋企主景，為呈現出Edan被女飛嘅頹廢感，導演要求佢再解多粒恤衫鈕，Edan即乖乖聽話嚟個「大解放」，但下一秒佢就「出貓」，要求化妝師同佢喺胸肌度打陰影，仲好堅持咁話︰「打兩下呀！」全Team人就係因為佢要「裝假狗」而笑到碌地，「大隻安」呢個稱號莫非係流嘅？

之後再拍喊戲部分，Edan無奈笑話流唔出眼液，敬業嘅佢事後主動問導演要唔要眼水Version，但導演婉拒話已經收貨。喺拍攝尾聲Edan獻出咗佢嘅「第一次」，就係第一次食Omakase，不過邊食同時佢要邊演失落傷心Mode，Edan突然演技大爆發獲經理人花姐大讚！最後一站就係拍巴士景，問到佢對上一次坐巴士係幾時？佢自爆︰「其實唔係好耐，3個月至半年，平時返屋企都係搭巴士。」單憑呢句，各位「爵屎」（Fans暱稱）每次搭巴士都記得多加留意附近，好彩嘅話真係可能會見到偶像！