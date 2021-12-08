【簡潔生活學】物品回收　可作義賣

我們的收納工作，除了幫客戶重新規劃空間、整理收拾，同時間也會為他們處理斷捨離後的大量多餘物資，當中最多絕對是「衫褲鞋襪」，一般人每日要換兩套衣服，家庭成員愈多，衣服數量自然倍增，若果你或家人是「時裝精」，天天新款，數量肯定更驚人，遇過有個案，部分連價錢牌還未剪，已經過季不穿而棄掉。其次是玩具和書本，因為小朋友長大已不再玩或閱讀而需割捨。要數最特別的，是清潔用品和個人護理用品，很多時因超市特價一箱箱大手買入，但最終卻擺放至過期而不能使用。

對於那些過期用品，我們在完成收納後，會教導客戶如何定一個合理儲存數量，而一些完好無缺又實用的物品，我們或客人也希望捐贈到慈善團體，因為能夠為物品找到下一位主人，比起送到堆填區更有意義。而我創立收納服務公司，都是以幫助弱勢社群和慈善機構為宗旨，以他們為首要服務對象，並且希望將善用資源循環再用的訊息傳遞開去。

如果讀者們有興趣來「尋寶」兼做善事，或者想了解一下我們的收納工作，歡迎12月10日至12日，中午12時至晚上7時，來到東涌東薈城聖誕市集探我們。到時請準備現金及環保袋，謝謝支持！

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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