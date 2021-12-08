Project Cosmos　最大最快全鋁製豪華遊艇

雖然近年有不少品牌轉攻噸位在500GT以下的遊艇市場，但市場上仍有多間船廠堅持研製大型遊艇，希望在體積上和性能上取得突破。好像成立逾40年的荷蘭造船企業Heesen Yachts，一向以推出創新的全鋁製超級遊艇而聞名，而預計於明年交付的「Project Cosmos」，不但體積大，而且速度快，堪稱世界之最！

刷新兩項紀錄

暫定於明年4月交付的「Project Cosmos」，開發代號為「YN19480」，其長度為破紀錄的80.07米，寬度則為13.4米，而總噸位更達到1,700GT，因此它將會成為世界上最大的全鋁製機動遊艇！另一方面，「Project Cosmos」搭載了4台MTU 4000 M73發動機、兩台變速箱，功率約19,000馬力，並配備傳統螺旋槳推進系統，擁有低阻力的快速排水型船體（FDHF），最高航速可達29節，為同級遊艇之最。若以14節速度航行，航程可遠達4,000海里。

一身運動線條

說到「Project Cosmos」的外觀，由英國著名設計工作室Winch Design負責設計，並由 Van Oossanen負責建造，一身運動型輪廓，襯上大面積的玻璃窗，盡現線條美。船上分為4層甲板，分別是Sun Deck、Wheelhouse Deck、Main Deck和Lower Deck，並以水晶電梯連接。船頭位置是直升機停機坪，但可按需要架設5.5米闊大屏幕，共安裝座椅及音響系統，令該處變成戶外電影院，讓乘客在夜空下，體驗不一樣的觀影樂趣。

內部布置講究

另一特色設施是位於遊艇後方的游泳池，約7米長，附設小瀑布，配備逆流噴射裝置，並安裝了玻璃池底，讓自然光可透射到下方的豪華海灘俱樂部。

說到住宿設施，船上有一間主人房、一間貴賓房及4間客房，可供12人留宿。室內布置由Sinot Yacht Architecture & Design負責，融入自然元素，以近似小麥色、杏仁白的柔和色系為主調，襯以較深色的雞翅木，並加入清晰的圖形線條和特殊的物料，如Backlit onyx、Straw marquetry、水晶玻璃面板等等，以帶出一份獨特的美感。再配合一系列以玻璃、大理石、金屬和各種木材打造的訂製家具，流露出華麗的貴氣。

規格表

船長：80.07米

船寬：13.4米

吃水：3.5米

總噸位：約1,700GT

油缸容量：120,000L

水箱容量：30,000L

引擎：4 × MTU 20V 4000 M73L

巡航速度：21節

最高航速：29節

航程：4,000海里@14節