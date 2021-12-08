胡曦文開專櫃　話要贊助表妹谷婭溦戴錶一世

鐘錶界美女胡曦文（Christy）昨日（7日）盛裝出席自家法國品牌Crisathena時尚專櫃開幕典禮暨新品Peacock Collection發布會，多位嘉賓及圈中朋友現身支持，男友羅御軒、風水師龍景銓、表妹谷婭溦（Vivian）、伍詠薇、黎芷珊、陳逸璇、陳鈺芸（JuJu）、陳明憙、李俙嬈、張彥博等，場面熱鬧！

Christy孖表妹Vivian受訪，問到前者今次再開專櫃投資幾多位數字？她笑謂冇計，因為廣告宣傳太昂貴，又開心「報喜」指限量新品一推出便隨即被一掃而空，對成績好滿意。Vivian亦笑說成日都想跟表姐學做生意，Christy就大讚對方幫手賣錶好稱職，更揚言會一世贊助她鐘錶及飾物：「唔敢唔贊助佢，佢會扭到我瞓唔到，哈哈！」邀請表妹擔任手模？她即說：「咁就浪費啲！咁靚就畀人睇埋個樣。（簽佢做代言人？）嚟緊同無綫傾吓先！」

Vivian又自爆昨晚（6日）為無綫音樂比賽《聲生不息》開工，直落到場支持表姐：「冇瞓過，今朝11點即刻返屋企再化妝，個頭都係尋日Set好到依家，哈哈！」Christy識趣話已送限量新錶給對方做報酬，問到會試讓表妹設計鐘錶？她說反而會讓對方先設計首飾，之後同自己設計的鐘錶做Crossover。

姍姍來遲的伍詠薇甫受訪先禮貌說抱歉，並解釋遲到原因：「帶完貓貓去完覆診，返到屋企抱住佢突然Feel到濕濕哋，原來佢瀨咗Poopoo喺我個身度，即刻要去沖涼就遲咗。」問到私下有否儲錶習慣？她直認好鍾意錶，而入行前就儲水晶：「名錶有儲，另外仲有儲啲大師級師傅製作嘅錶，未必係好出名嘅品牌，明眼人一睇就知識貨，呢啲我先買得起，太靚嗰嘅幾百萬就等人送。（老公送？）佢自己買就男裝啦！」叫老公買錶當聖誕節禮物？她冧爆話：「佢都送咗畀我20幾年，出年我哋就23年，仲跟到我、睇到盞車尾燈就叫贏，哈哈！我哋過咗送禮年紀，一家四口同兩隻貓貓健康、開心、平安最緊要，貓貓都15歲，等於人嘅70幾歲，所以我屋企係老人院！」

另外，陳逸璇及陳鈺芸都不約異同話鍾情Bling Bling鐘錶及首飾，亦分別有古董錶作家傳之寶。前者預告明年會推出黑膠HiFi碟；後者則透露繼續跟老公為電影做前期工作，同時又籌備文藝片。