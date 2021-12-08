《雪滴花》月中首播　Jisoo讚丁海寅有魅力：佢令我好放心

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jisoo與男星丁海寅合演的JTBC劇集《雪滴花》將於本月18日啟播，劇集以1987年的首爾為背景，講述有一天突然闖進女子大學宿舍的名門大學生林秀浩（丁海寅飾）與冒着被監視的危機藏匿並治療他的大學生殷英路（Jisoo飾）之間的愛情故事，而劇組今日公開Jisoo首度拍劇的感想。

她指殷英路是很有魅力的人物：「雖然她只有20歲，但很有吸引力，雖然不熟練，但她努力成長的樣子真的很帥氣，她在人群中發揮開朗的正能量，這一點和我很像。」她又對第一部劇集的拍檔是丁海寅感到十分幸運：「從第一次拍攝開始，他一直和我一起回想我拍攝的部分，又聆聽我的煩惱和疑問，令我很放心，無論是甚麼說話都用心去聽，真心地和我一起解決苦惱，這是前輩的最大魅力。」她又說BLACK PINK的隊友都表示會看直播。

至於丁海寅就大讚首次拍劇的Jisoo演得好：「她完全就是殷英路，她對於角色的表現能力真的很強，又很快聽懂和吸收導演的指示，令我很驚喜，跟她合作真的很好，她對所有人都很親切，也很照顧其他人。」