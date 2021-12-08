M4 Pro 5G中階攝力迎冬日

不少人喜歡在冬日到郊外影芒草和紅葉，或到市區拍攝聖誕燈飾及商場布置。各大手機廠都好識做，乘勢推出影相手機，新到港的POCO M4 Pro 5G坐擁5,000萬像素雙鏡頭及大量拍攝分唇，更內置5,000mAh大電池，畀大家由朝影到晚！

搶眼外觀 加大屏幕

POCO M4 Pro 5G的基本外形跟上代M3 Pro 5G相似，同樣採用3D曲面設計配以光面材質，機背是大大個矩形相機模組，並在動力黑以外，繼續提供活力黃及冷酷藍三色，賣相依舊搶眼。新機最大分別是屏幕加大至6.6吋，解像度達2,400x1,080，並支援90Hz更新率、240Hz觸控取樣率及DCI-P3廣色域，畫面清晰且顏色算鮮明，睇相有不俗效果。處理器升級用上八核心Dimensity 810，港版只有6GB RAM+128G ROM版本，《AnTuTu》性能測試獲356,113分，表現合格；幸好影相、存相俱爽快，而且可加microSD記憶卡，唔怕無位可盡情影相！

雙鏡組合 電影模式

機背相機由上代的「廣角+微距+景深」三鏡組合，變為更常用的廣角配超廣角雙鏡頭，像素分別有5,000萬及800萬。前者擁有f/1.8大光圈，進光量十足且分析力高，相片放大依然銳利富細節，方便裁相或後製。後者可視角度則達119°，相片有臨場感而變形不明顯，配合HDR拍攝，逆光下高反差也有叫人舒服的畫面。此機擁有縮時、全景、夜景、人像、1,080p@60fps高清錄影等拍攝分唇，相片可儲存成RAW格式；必玩的有「電影模式」，啟動後會以修長比例來拍照，並有上下黑邊，呈現電影拍攝的狹長感，令相片更具故事性。