內地女星范冰冰胞弟范丞丞近月傳與台灣女星歐陽娜娜秘密拍拖半年,雖然范丞丞發聲明唔認二人拍拖,不過網友一樣少理,繼續當佢兩個係CP。點知歐陽娜娜最近喺社交網,就忽然上載咗一張十指緊扣照,仲留言:「always find time for things that make you happy to be alive’(人生就是不斷尋找讓你熱愛的事物)」又加插多張日常靚相,心情大靚,更令網友揣測佢同范丞丞嘅戀情「燈紅燈」!不過最後歐陽娜娜都自己開估,原來對方係佢嘅閨密小巧,佢仲晒出二人頭貼頭合照,搞到啲唔知情嘅網友大吃一驚,係咁問佢係咪識咗新男朋友。