冬至食乜好III　特色外賣屋企做冬

冬大過年，傳統華人都會一家人聚首食餐豐富晚餐好團圓，有人喜歡外出用膳，但疫情反彈，有更多人寧願與親友留家團聚，如果怕忙不來，大可以選擇一些節日外賣，用料豐盛又意頭十足，唔使忙到一頭煙已可以坐定定開餐。

潮式圍爐夠氣氛

圍爐，係閩南與台灣人指嘅團圓飯，北方人、福建人同唔少台灣人都喜歡食火鍋團圓。想品嘗一下傳統「圍爐」團圓飯嘅滋味？潮菜餐廳潮廳由即日起至2022年1月31日推出了4位或6位用嘅「百寶團圓爐」外賣套餐（需1天前預訂），用上多款頂級食材，包括澳洲鮮鮑片、日本帶子、游水鮮蝦球、原粒瑤柱、砂爆魚鰾、即劏新鮮時魚、手打魚蛋以及時令蔬菜；用料上乘，仲可以食到啖啖鮮味添！湯底方面，可自選清湯或胡椒鹹菜豬肚湯，趁機品嘗到傳統潮州滋味。意猶未盡，還可額外加配龍蝦、遼參、安格斯牛肉片及新竹米粉美食升級；當然，大家也可以自行選購更多食材圍爐擦餐飽！

氣派乳豬原隻上

很多人喜歡柯打盆菜做冬，食到厭，大家轉換下款式，同樣大堆頭，不過氣派得多嘅乳豬餐又如何？翠亨邨由即日至2022年2月15日，推出只限外賣自取嘅「節慶乳豬歡聚禮盒」（需3天前預訂，可到分店或Mira eShop預訂），今年有推出包羅萬有、滿掌金錢及金玉滿堂3款禮盒組合，每款可供6至8位享用，菜式除了脆皮乳豬全體、蝴蝶夾包及薑汁紅棗糕外，更可組合食府大廚秘製傳統節日美食嘅鮑汁花菇鵝掌或蠔皇南非10頭鮑魚。每款美食均以真空急凍包保存，回家只需置於滾水中加熱約10分鐘即可拆開享用，方便快捷，大排宴席都無問題。