張振朗脫水變張家輝有遺憾：本來我想再乾啲！

無綫台慶劇《拳王》昨晚（7號）播出一集，張振朗飾演的海正藍為了決戰外號「鬼影」的拳手的邢冠一（古天祥飾）而減磅，縱然面對無數美食引誘，仍堅持齋食烚雞蛋！最終劇中張振朗成功減磅，並在擂台上決戰對方！

對於該個重要場口，振朗坦言拍得辛苦又遺憾，他說：「過磅戲有遺憾。本身我想甩水甩到勁乾，因為想帶畀觀眾真實感，但因為我開劇前已經甩過1次水，拍咗兩個月左右，上擂台前又甩過1次，教練話我唔可以喺兩個月咁短時間內甩3次水，所以我就跟佢建議冇咁做。同埋因為我拍打擂台戲係連續咁打，呢場戲應該係我連續打到第5、6日左右，所以我無論戲內戲外都好攰，應該喺嗰段時間開始，我就完全唔講嘢喇。」

張振朗在劇中雖然好木獨，但由於為人正義、熱血又夠堅持，令蔡潔飾演的加晴不期然墮入愛河。尤其與Danny（朱敏瀚飾）送喝醉了的張振朗回家一幕，當加晴見到正藍住的地方如此細，再對比自己處身的豪宅時，眼內滿是憐惜。不過網民對於相關場口卻「放錯重點」，紛紛留言指短裙Look上陣的蔡潔既吸引又有青春氣息，並盛讚她與張振朗這對CP相當匹配：「年紀望落去好襯！」