《倒轉地球》熱爆　陶大宇困惑：唱得好就冇咁紅

「師奶殺手」陶大宇最近憑演唱《倒轉地球》，大騷宇宙級唱腔及「水撥式」台風爆紅，升呢「陶宇宙」人氣一時無兩，身在廣州工作嘅佢近日接受無綫娛樂新聞台訪問，大談爆紅一事，佢笑言對此感到迷惘：「究竟我仲應唔應該將啲歌唱得更加好呢？如果我唱得咁好嘅話，我就唔會有今日嘅成就。你究竟鍾意我邊一瓣先？你究竟鍾意我依家呢個版本，抑或要一個我將來進步一啲嘅版本先？咁我都會盡返好我自己嘅責任嘅，唔會太過離譜嘅。其實我唱歌呢，唔係咁難聽嘅，唔係依家市面上咁樣嘅，我真係要澄清一下，我都想唱得好少少嘅，唔好令到大家有啲不必要嘅誤會啦。」

講到佢將《倒轉地球》唱到街知巷聞，甚至有唔少人以為佢先係原唱，佢笑指當初並冇諗過會有咁嘅效果：「真係唔好意思，搞到首歌咁樣，咁我覺得喺現場唱歌，個反應係直接嘅，我好想做一個互動嘅感覺，所以我就設計咗一個打招呼咁樣唱，點知揮下揮下，姿勢打下打下又幾過癮喎，愈打就愈勁，出現咗呢個效果喇。開頭我都唔知係咁搞笑，睇返好多片先知原來真係好搞笑，又真係幾似嗰個水撥嘅，開心就得啦，最緊要開心。」佢又透露最近工作量大增，商演活動接唔停，工作排到明年先能夠返港，希望農曆新年能回家與媽媽食團年飯。

而《倒轉地球》熱潮繼續持續，連無綫藝人黎諾懿及「長腿女神」戴祖儀都拍片翻唱，跟上潮流。