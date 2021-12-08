傳返無綫做管理層　馬浚偉：真係未傾過！

香港電台創作總監馬浚偉今日（8日）出席港台節目《香港故事-世紀物語》錄音活動，今次他會親自為節目作旁白，所以專誠跟受訪者裁縫邱師傅見面，了解洋服的製作歷史。期間，師傅替馬浚偉度身，指他身材相當標準，不過馬浚偉自爆有「鴛鴦臂」，事後訪問時他笑謂：「我以前做sales，成日都要拎好重嘅篋，所以右手長過左手，(屋企有幾多套西裝？）我有30套，我買西裝着重質料同cutting，我有一系列同款但唔同顏色嘅，我之後諗住每日着同一款，咁就唔使煩，叫師傅幫我造定10套先。」

身為無綫訓練班校長的他，本月22日會出席訓練班畢業匯演，屆時無綫所有高層都會出席，他說：「之前同佢哋排練好晒，會做一個音樂劇，（咁遲啲可以搵埋學生做你自家製嘅舞台劇喎？ ）可以呀！絕對有機會。」再提到最近盛傳他將會擔任無綫「管理層」職務，問他是否傾得七七八八時，他說：「未有人搵我傾喎！香港電台我仲有好多嘢要搞，我已經幫緊TVB做校長，未有諗過同公司再做啲乜，暫時真係未傾過，（係咪未公布得？）真係未傾，當然如果娘家有嘢搵我幫手，我做到嘅一定樂意做，但管理層方面我真係未收到消息，不過依家港台同TVB都多合作，我可以做超級聯繫人囉！」