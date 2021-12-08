本日日本：單身人士過節必吃？1.5kg聖誕樹丼飯登場

在日本，丼飯可說是平民美食，人人都負擔得起，簡單又好味。為增添新鮮感，丼飯的配料不時都會改變，經營兩間連鎖丼飯專門店「伝説のすた丼屋」及「名物すた丼の店」的Antworks株式會社，最近就因應聖誕節的到來，推出了一款挑戰大家食量的「極樂肉肉肉樹Suta丼」！話說該商品是專為單身人士而設，出發點係就算單身過節心靈空虛，也要令胃袋大滿足！所以出動大量肉類及白飯推砌出聖誕樹的形狀，據知總重量達1.5kg（肉量約重660g），無論視覺及味覺都帶來相當的震撼！肉量方面分別有兩塊大大塊的漢堡扒，四塊炸雞，以及泡菜、芝士及葱作點綴，加上丼飯的頂端有一塊星形的紅蘿蔔，當堂加添了不少節日氣氛！即日起至12月25日於「伝説のすた丼屋」及「名物すた丼の店」各分店有售，每日限定29客（12月24及25日沒有限制），每客售1,690日圓（約HK$115）。