車神︱吳彥祖25小時耐力賽奪亞軍　「Christine」壯烈犧牲

與太太Lisa、女兒Raven搬回美國生活的吳彥祖，近年因為疫情關係，未有返回香港參與幕前工作，於是吳彥祖決定實踐多年的夢想，在美國學習做一個真正的賽車手。早前他在社交網站預告，將會挑戰名為「25 Hours Of Thunderhill」的賽事，需要連續25小時不眠不休進行比賽。

一場體力與技術的巨大考驗，最終吳彥祖和他的隊友獲得亞軍，但過程相當驚險，他說：「呢次比賽好難忘，係我第一次參加連續25小時嘅賽事，當比賽仲有24分鐘便完結，我架車已經承受唔到壞咗，但最終都攞到亞軍。」

吳彥祖的愛車與他經歷過多場大大小小的賽事，他更以「Christine」稱呼它，吳彥祖解釋：「因為有一次我賽車團隊嘅工程師Eric Brassell，幫架車放油嘅時候，突然自動啟動，仲輾過Eric個身，好在人冇事，但令我哋諗起一套改編自史提芬．京小說嘅電影《Christine》，故事講架車會自動着火去殺人，所以幫佢改咗呢個名，而家Christine唔可以再同我落場比賽，其實我係好難過。」

吳彥祖還指今次比賽可以用瘋狂兩字來形容，他謂：「雖然落場比賽嘅每個人都係競爭對手，但我反而認識到好多好強同好好嘅朋友，同時令我對賽車更加熱愛，遲啲我會喺節目度，同大家再分享多啲今次比賽嘅經歷。」