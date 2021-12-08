入住迪士尼　開放玩法　米奇做鄰居

生活模擬遊戲近年熱度很高，《牧場物語》、《動物之森》不但男女通殺，而且毒性極高，常常叫人玩到廢寢忘餐。最近於Switch推出的《迪士尼魔法城堡 我的快樂生活 2：Enchanted Edition》就將舞台搬到迪士尼世界，玩家可成為魔法城堡裏的居民，與米奇老鼠等超過100位以上的迪士尼人物，一齊體驗各式活動，例如購物、打扮、釣魚、生日派對及舞會等，部分仲有獨立遊戲，讓夥伴共同冒險。

魔法城堡共有6大世界，包括冰雪奇緣世界、星際寶貝世界、小美人魚世界、愛麗絲夢遊仙境世界、白雪公主世界及百畝森林，玩家可在四處閒逛，參觀不同角色的屋子，也可沿途收集材料，再製成3,000種以上的道具。成功收集的衣服及家具後可即時套用，迪士尼人物更會在不同時候拜訪，這個時候就記得影相留念了！整體而言玩法非常多樣，美中不足是遊戲始終由2015年的3DS版移植過來，以現在標準來說立體感一般，而且反派角色不多，定位較為兒童向。

同場加映︰Halo多人模式上架

Xbox大作《Halo Infinite》單人戰役模式將於12月8日推出，最近開發商343 Industries率先開放多人模式，玩家可與另外3名玩家組成的小隊作戰，也可獨個兒投入大型團隊戰鬥。遊戲支援Xbox Series X/S、Xbox ne、Windows10/11，全部供免費下載，並支援跨平台對戰。