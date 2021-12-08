墮台原因曝光　Joey Tang恃經驗豐富唔綵排

太極樂隊成員鄧建明（Joey Tang）今日（8日）出席朋友的咖啡酒館開幕，表示自己沒有做過生意：「之前我成日去開一間酒吧，啲人以為我有份，但其實我冇份。」但他亦表示無意做生意：「我好懶，冇謂加多啲嘢承受壓力，寧願寫多啲歌，好耐冇寫新歌啦，因為靈感未到，依家見到啲band咁有衝勁，所以都激起我把火。」

而講到他之前開騷時不慎墮台，弄傷手指，他表示已好番晒：「其實嗰日我新嘅物理治療師都即刻用新嘅方法幫我醫隻手，第二日都彈得，好番6、7成，依家已經冇晒事啦。」他又坦言只因當時沒有綵排該首歌而發生意外：「自己貪玩，恃住自己舞台經驗豐富，以為《每一句說話》唱咗成千次，所以就唔使綵排，但點知唱完呢首歌之後係要離台，咁我就喺台前落，但綵排時有堂梯，正式嗰陣冇咗堂梯，以後唔敢唔綵排啦。（老婆有冇鬧爆你？ ）冇，佢好cool，哈哈。」

同場的《#後生仔傾吓偈》前主持羅詠怡表示與朋友夾份開此咖啡酒館，合共投資超過7位數，坦言與朋友合作搞生意都曾有拗撬，可能為裝修燈光、顏色等意見不合，幸好都沒事。她亦謂自己都有做不同生意：「除咗幕前，都有做marketing，之前都有同朋友一齊開網店同餐廳。」