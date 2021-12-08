爾康係渣男？舊愛爆周杰真面目：不吃避孕藥就威脅分手！

51歲內地男星周杰憑神劇《還珠格格》「爾康」一角走紅，但後來傳他不滿林心如在節目上爆料當年拍吻劇疑似舌吻，令他與「還珠幫」斷然關係。但他近年靠農務翻身，搖身變成億萬富翁。可是今日（8日）一名疑似曾是他前女友的網民爆料，痛批周杰大男人主義，是一名渣男。

一名網民早前發長文，先是標註周杰帳號，並寫道：「別人52歲已經當爺爺的年紀，都快入土了還出來禍害人，真是難平心裏的怨氣！」她坦言本來想見周杰，最後放棄，決定發長文揭露對方真面目：「一個對別人要求極高，自己道德點極低的男人！」文中又進一步爆料：「你可能看到在屏幕前又該生氣了，一個愛生氣的人，小肚雞腸......你想過你的一個自私自利的舉動給別人帶來的傷害嗎？52歲都快入土了還這麼滿嘴講着人生通透做着幼稚自私的事，讓別人看來就是品行差。拋棄我轉身又找了一個女人，你對感情可真認真。真髒！」

該網民更拍：「因為不吃緊急避孕藥把我拋棄，我連續幾天早上都是你把我推出門外的噩夢中醒來，你如果有女兒，她男朋友給她兩個選擇，吃藥跟結束，請問你甚麼感受，你憑甚麼傷害我父母給我的身體？能感受一丁點你作為一個人的正常感情嗎？狼心狗肺，你真的是對自己的品性差而不自知呀！」事件愈鬧愈大，該網民已經刪文，而周杰也沒正面回應。