陳曉華一見鍾情　周旋何廣沛吳業坤「零過電」

由梁耀堅監製的無綫新劇《異搜店》，以3位年青演員陳曉華、何廣沛、吳業坤擔正主演，故事以一間專賣各式各樣舊物的二手店為故事背景，並由數個單元故事組成，每個單元各以一樣舊物為主幹，所有單元角色會因應相關舊物的牽引不由自主地走在一起。

該劇中重要角色——二手店太子女馮祖儀，便是由入行資歷只有3年多的陳曉華（Hera）飾演。挾2018年港姐冠軍銜頭入行的Hera，去年首度參演劇集《迷網》被狠批演技生硬兼口齒不清；之後承諾會努力改進，在今年播映的《七公主》中有亮麗表現，獲讚咬字有進步兼演技自然。愈戰愈勇的Hera，是次飾演善良熱血太子女，戲中會與何廣沛、吳業坤大譜三角戀。

對於首度出演女主角，Hera坦言對仍是新人的自己是極速學習及檢討機會，問到拍攝靈異場口時有否遇怪事，她坦言很多：「最記得有部唔見咗叉電器嘅電腦，明明已經冇晒電好耐，但佢有一日突然着番。當時因為大家趕住拍嘢冇為意，後來覺得古怪就走去嘗試再開番部電腦，睇吓會唔會見到啲咩特別嘢，但係部電腦自此之後又回復番開唔到嘅狀態。」劇中周旋於何廣沛與吳業坤之間的Hera，笑言現實中對二人「零過電」：「因為我比較偏向一見鍾情，第一眼就知道會唔會有機會發展！」