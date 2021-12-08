HKT48田中美久　親善大肉彈

田中美久樣子俏麗又甜美，上圍仲有對大肉彈添！（互聯網）

面對態度親切友善嘅人，我哋會大讚對方好相與，後來有人就利用其諧音「好雙乳」嚟形容上圍豐滿嘅女仔。而今日同大家見面嘅美少女田中美久，就集好相與同好雙乳於一身，因為佢正係一個城市嘅親善大使！

鮮嫩E奶

日本藝能界嘅大型女團如AKB48、HKT48成員陣容相當龐大，而且成員換來換去，如果要記住佢哋個名，真係難過背晒中國名著《水滸傳》中嘅108個好漢呀！不過，當中亦有成員會令大家留下深刻印象，一定會記得佢哋個名，就算唔記得個名都會記得佢哋嘅身材，好似田中美久咁，一定會深深咁留喺大家嘅腦海當中！

今年20歲嘅佢雖然生得細細粒，但係身材勻稱而且肌膚鮮嫩白滑，更重要嘅係佢得天獨厚，上圍對E奶又挺又飽滿之餘，更係彈力十足，絕對係難得一見嘅極品美巨乳！阿妹樣貌亦俏麗可人，氣質稚氣未消，笑容又夠甜美，真係好得人鍾意，相信大家以後都會記得呢位巨乳妹啦！

水着大解放

雖然美久年紀輕輕，但係舞台演出經驗已經相當豐富。自小夢想成為藝能偶像嘅佢，因為仰慕知名嘅AKB48成員大島優子，2013年由母親陪同下參加HKT48嘅面試，結果成功獲得取錄，同年以HKT48成員身份展開藝能生涯至今。

後來佢憑住健康又正面嘅形象，獲委任為熊本市芦北町親善大使，最近地位仲得以升格，再進一級成為熊本市親善大使，認真叻女！公職地位升格，美久喺演出上嘅性感度同樣提升，因為今年踏入20歲獲得泳裝解禁，可以拍攝水着寫真，最近除咗推出首本個人寫真集《1/2少女》之外，更得到好多雜誌垂青，幾乎雄霸晒所有雜誌嘅封面位置！

喺田中美久嘅社交網中，可以睇到好多有關佢隨HKT48演出嘅消息，另外佢近期密密拍攝性感寫真，所以大家亦可以欣賞到部分寫真照，相當養眼。

Profile

年齡：20歲

身高：5呎

三圍：35E-23-34