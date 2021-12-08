好色男女　最愛邊種內衣顏色？

大家有冇試過陪女友買內衣呢？嗰個環境同氣氣，對單身男士嚟講真係好有幻想！不過話說回來，如果女友問你最想佢着邊種顏色嘅內衣時，你嘅喜好會唔會同日本呢個調查一樣呢？

最具人氣三隻色

女士最愛嘅內衣顏色係咩色？咁男士又鍾意女友着邊種顏色嘅內衣呢？日本內衣公司MARUKO早前就做咗個關於最愛女士內衣顏色嘅調查，訪問咗400名年齡介乎20至50歲嘅男女，睇吓喺佢哋心目中邊種顏色嘅女士內衣最啱心水！

結果係有53%嘅女士首選黑色，其次係有37%喜歡粉紅色，第三位係有29%揀選白色。至於男士心水方面，有48%首選白色，其次係有39%鍾情黑色，第三位係有32%喜愛粉紅色。總結嚟睇，男女最愛嘅三種顏色係黑色、白色同粉紅色。

該調查亦問到女士喺約會時，會唔會挑選勝負下着時，有近9成受方女士都話唔會，而男士亦唔會特別介意女士嘅內衣係乜嘢顏色喎。可惜嘅係調查冇問，如果女友喺約會時唔着內衣，男士又點睇呢？

臨別秋波推出月曆

早前日本AV女優葵玲奈宣布將喺今年12月31日引退，臨別秋波，佢更喺日本網站Campfire眾籌推出2022年月曆。奈妹表示之所以推出月曆，因為可透過寫真相方式，將自己最靚嘅一面展現出嚟，又能夠喺引退後陪住大家度過2022年咁話。為此月曆上嘅寫真相，將以春夏秋冬四季嘅造型登場，不過大家唔好諗住會有露點寫真，因為阿妹講明會着得密實咁演出。雖然如此，但係粉絲亦相當支持，眾籌兩周已籌得超過78萬日圓，距離兩個星期截止日前，相信達到120萬日圓嘅目標並唔難。

話說回來，呢次係佢第二次宣布引退，2015年7月出道嘅佢，曾喺2017年7月引退，跟住同年9月復出，不過阿妹今次推出月曆做紀念，可以肯定短期內唔會復出喇！

90後着緊兵器尺寸

唔少性學家表示，男士只要兵器唔係極細，女士根本唔會介意，但係仍有唔少男士介懷自己兵器嘅尺寸。既然係咁，大家不妨估吓60後同90後男士相比，邊個更着緊兵器嘅尺寸呢？

美國線上診所Medzino早前便針對60後、80後及90後嘅男士進行關於兵器尺寸着緊度嘅調查，發現有60%嘅60後男士，以及61%嘅80後男士會着緊兵器嘅尺寸，而90後卻高達85%咁多！對於呢個結果，有研究人員認為可能係同90後缺乏正確性知識有關，以致佢哋誤以為兵器愈大愈好。事實上，美國早前有女性性福度調查指出，有85%嘅女士滿意伴侶嘅兵器尺寸，故此男士實在唔使為兵器嘅大小而擔心呀！