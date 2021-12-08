9頭身「嫩版高圓圓」挾人間胸器震驚網路

台灣人氣網紅張舒晴憑着C Cup「胸器」在網絡界打響名堂。樣子標緻的她與內地女星高圓圓「撞樣」，被冠以「嫩版高圓圓」，獲加持後人氣有增無減，紅絕網絡界，並非浪得虛名。

台灣網紅張舒晴人氣高企，擁有一把長長秀髮，五官標緻像瓷娃娃一樣可愛，鵝蛋臉的輪廓加上出眾的火辣的身材得天獨厚。其34C、23、34的恰到好處黃金比例，造出完美的曲線身段，零死角效應下，身上找不到任可可以挑剔的地方，堪稱完美的組合。可塑性甚高的她，無論運動形、性感風都能輕易駕馭。於台灣致理科技大學修讀的她，畢業後憑着高顏值和氣質，在模特界出類拔萃。

身高1米68的她被喻為九頭身美女的終極版，單是一雙美腿已令人神魂顛倒，被封為「火焰腿女神」，再配上迷人電眼，驚為天人。加上曾被誤認是內地藝人高圓圓，故有「嫩版高圓圓」的美譽，更令她人氣在網絡界急升。性格開朗的她不時在社交平台發放福利照，泳衣照首當其衝是網民重點點擊相片之一。對於美好身段，她亦大方公開秘技，網上拍片教學「張舒晴是如何鍊成」的，忠實粉絲定期追看，但竟發現男粉絲為主要觀眾，人數比起想得到苗條身形的女士還要多。