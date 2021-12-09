【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月初六辛卯木平日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：會友、飾牆、平塗

忌：詞訟、修井、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

謀事忌故步自封，多接觸新資訊易獲得啟發。

金牛座

畏首畏尾易錯失工作機遇，着淺黃衫助開運。

雙子座

頭昏腦脹，反應遲鈍，外出談公事容易撞板。

巨蟹座

遇上棘手問題，心情沮喪，幸獲身邊人支持。

獅子座

給另一半多點私人空間，對方說不定更愛你。

處女座

書到用時方恨少！趁今天花點時間看看書吧！

天秤座

大堆瑣事要處理，身心俱疲，無暇談情說愛。

天蠍座

人緣運極佳，適合聯誼會友，可望樂在其中。

人馬座

心浮氣躁無助解決問題，保持冷靜最重要。

山羊座

做事井然有序，能分清輕重緩急，受人讚賞。

水瓶座

被私事困擾，只想好好休息，粉紅色助開運。

雙魚座

工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 正財旺

（跌）龍 人緣差

鼠

生活多阻滯，需要花心力解決棘手問題。

牛

待人接物要保持謙遜，宜聆聽別人意見。

虎

正財運與桃花運俱佳，謀幸福機不可失。

兔

事業運上升，行事效率高，上位不是夢！

龍

人緣變差，愛鑽牛角尖，易與人起爭執。

蛇

心平氣和，思慮周密，沒有問題難倒你。

馬

心情煩躁，易胡思亂想，宜向長輩求助。

羊

渾身正能量，即使遇挫折也不影響心情。

猴

多勞多得，肯付出努力就會有理想回報。

雞

是日沖煞，凡事步步為營，避免得罪人。

狗

運氣超好，為身邊人分憂，利拓展人脈。

豬

運勢不錯，抽空出外散步可帶來好心情。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

千年排演 口罩何時除下？

天天戴口罩外出，已經成為日常生活習慣，可是此習慣沒有人喜歡，每位人士都期待除下的時間，不再天天掛在臉上。約一千年前，宋朝易學大師邵康節先生之卦象排演，我們可以從此借讀，看看何時可以真面目見人？

1984年至2043年這60年，卦象為鼎卦，行運的卦運，所以此段時期，中國之運步步進升，大家都有目可見。2014年至2023年此十年，小運為山風蠱卦，山谷內的風被周圍的高山困住，山谷內的空氣不流通而做成病菌繁殖。蠱字是一個器皿內有多種爬蟲類，在器皿中為了生存而戰鬥，最後戰勝之蟲，強而有毒。

2019年尾、2020年頭，一場新冠肺炎風行世界，此年之卦，正是地火明夷卦，光明受到傷害，而且在山風蠱之小運內，疫病大流行，這是天地四時五行八卦。二元八運風水理論，2017年至2043年是下元九運，九運是南北子午線，2020庚子年，九運太歲到，在這個時空之中，新冠肺炎從天而降，人類也是無可奈何的。

現在聞訊，醫治新冠肺炎藥物誕生，又廣泛接種疫苗，很多人也在期望此場疫病完結。以山風蠱之卦象，要到2023年尾才完結，由此可以看到，除下口罩之日，不遠已。